MotoGP | GP Qatar: Pedro Acosta sorprende nelle libere

Prende finalmente il via in Qatar il campionato di MotoGP sul circuito di Lusail. Nel venerdì di libere il rookie Pedro Acosta inizia a farsi vedere già nella prima parte della classifica: in entrambe le sessioni riesce a firmare il terzo tempo.

Acosta show in qualsiasi condizione

Pedro Acosta ha lasciato un'impronta indelebile al suo debutto nella classe regina. Nella prima sessione ufficiale in Qatar, il giovane spagnolo ha ottenuto il terzo tempo, a soli 71 millesimi di secondo dal leader Jorge Martín. Nonostante il suo approccio apparentemente calmo e paziente, Acosta ha dimostrato fin dall'inizio di non avere intenzione di essere un semplice spettatore in pista.

Nelle prime fasi della sessione, Acosta non ha esitato ad esibirsi in un testa a testa con Aleix Espargaró, dimostrando la sua determinazione e la mancanza di paura di una sfida. Anche se alla fine è stato battuto da Jorge Martín e dal tempo di Espargaró, il giovane pilota ha comunque ottenuto un'impressionante terza posizione. Il pilota del team GasGas ha dato spettacolo, soprattutto con un eccezionale salvataggio nella curva 1 con la sua KTM, uno di quelli in stile Marquez. In un momento cruciale della sessione, il pilota è sembrato inclinare il corpo fino a far cadere il braccio destro completamente sull'asfalto, per poi rialzarsi senza problemi e continuare come se nulla fosse.

Acosta veloce anche nelle FP2 bagnate

Nelle due sessioni di libere, il pilota di Mazarrón non ha esitato a mostrarsi lì davanti, pronto a regalare emozioni in qualsiasi condizione metereologica. L'iridato Moto2 si è subito imposto tra i leader della classifica dei tempi, sfidando anche piloti esperti come Marc Márquez e Aleix Espargaró.

Le condizioni del venerdì sono state piuttosto insolite in Qatar, poiché al termine delle prove della Moto3 e durante la Moto2, le prove sono state interrotte dalla pioggia. Si è deciso quindi di convertire le FP2 in un'altra prova libera, spostando la sessione di pre qualifiche al sabato mattina.

La seconda sessione si è quindi svolta in condizioni più complicate: sul bagnato ha dominato Marc Marquez. Pedro però, riesce ancora ad essere lì tra i primi, siglando un altro terzo tempo. Il pilota murciano conferma le sensazioni emerse nei test pre- stagionali, dimostrando di poter già regalare grande spettacolo nel primo weekend di un campionato appena iniziato.

Hervé Poncharal è senza parole

A sottolineare le prestazioni di Pedro Acosta è il suo team manager Hervé Poncharal. Il francese, alla guida di Tech3 Racing, si è concesso ai microfoni di MotoGP per parlare del suo nuovo pupillo.

Avere un pilota così giovane che entra in MotoGP da rookie e fa quello che ha fatto lui è davvero impressionante. Già da Valencia Acosta si è sentito a suo agio con la moto. Da quel momento è andata sempre meglio. Non ci sono mai state battute d'arresto e ciò è molto incoraggiante. Ogni uscita è migliore della precedente, cosa che accade raramente in un rookie. Abbiamo avuto molti campioni del mondo della Moto2 con noi in passato. Li rispetto tutti sono dei grandi piloti. Acosta, però, è speciale, diverso, migliore.

Claudia Barchiesi