Dakar 2026 | Moto, Stage 10: van Beveren vince dopo la caduta di Sanders

La decima tappa dell'edizione 2026 della Dakar si è conclusa con un vincitore inedito per le moto, visto che Adrien van Beveren ha chiuso lo stage in prima posizione. Giornata turbolenta quella che ha visto i piloti partire dal bivacco e arrivare a Bisha, con Luciano Benavides e Skyler Howes a chiudere il podio e una caduta inaspettata del campione in carica Sanders.

Primo trionfo per van Beveren con due Honda sul podio

La seconda settimana di Dakar ha inizio col botto per Adrien van Beveren, che in sella alla sua Honda conquista la prima vittoria di una tappa in questa edizione, scartando di poco più di quattro minuti i suoi rivali. Soddisfazione quindi per il pilota francese, che fino a questo momento non era mai riuscito ad arrivare più in alto della terza posizione al termine di una tappa. Vittoria e successo anche per il marchio Honda, che oltre ad avere van Beveren come rappresentante, sale sul podio dello Stage 10 anche con Skyler Howes, terzo alla fine della tappa. Il pilota statunitense ha terminato i 368km della prova a soli +4'51" di distacco, non riuscendo però a prendersi la seconda posizione, che invece viene saldamente occupata da Luciano Benavides. L'argentino, già vincitore della tappa 7 e della tappa 8, continua in questo modo una serie di risultati positivi uno dietro l'altro, puntando a scalare sempre di più la classifica generale.

Incidente per Sanders, Benavides leader della classifica generale

Tappa da dimenticare invece per il campione in carica, nonchè leader della classifica generale prima di questa giornata, Daniel Sanders, che si vede costretto a lasciare andare l'idea di riconfermare il titolo alla fine di questa edizione. L'australiano è stato infatti protagonista di un incidente al chilometro 138, che gli è costato un trauma alla spalla sinistra e la vetta della classifica generale. Nonostante tutto il numero #1 ha portato a termine la tappa, guidando per quasi 200km con una possibile frattura alla clavicola e arrivando con 25 minuti di ritardo rispetto al vincitore, ammettendo davanti ai microfoni di voler continuare se i medici glielo consentiranno. Ad aiutarlo appena dopo l'incidente è stato proprio uno dei suoi diretti rivali, Ricky Brabec, che si trova al momento in seconda posizione nella generale, avendo chiuso la tappa in quarta posizione. Situazione ideale invece per Benavides, che già alla partenza aveva un vantaggio su Sanders e che ora si ritrova saldamente primo in classifica, con un distacco di 41 secondi su Brabec e con Tosha Schareina al terzo posto (lo spagnolo ha chiuso all'ottavo posto lo Stage 10). Sanders scivola così in quarta posizione, perdendo a tutti gli effetti quasi ogni chance di riconfermasi campione alla fine dell'edizione

Dakar 2026 | Top 10 della classifica generale moto dopo lo Stage 10

Credits: Dakar.com

Valentina Bossi

