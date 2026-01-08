MotoGP | Aldeguer si ferma: frattura al femore, domani si opera

Si complica il cammino di Fermín Aldeguer alla sua seconda stagione in MotoGP: il pilota del team Gresini, premiato nel 2025 come Rookie of the Year della classe regina, si è infortunato durante l'ultimo allenamento a Valencia e sarà costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico a ridosso dell'inizio del Motomondiale.

Aldeguer, caduta e frattura al femore al circuito Aspar

A comunicarlo sono stati proprio i profili social della Gresini Racing, confermando che il classe 2005 di Murcia ha riportato una frattura alla diafisi del femore sinistro dopo un highside in curva 1 sul circuito Aspar da 2.2 chilometri, durante una sessione di allenamento che vedeva la partecipazione anche dei fratelli Marc e Alex Marquez e di Maverick Vinales.

L'iridato europeo Moto2 2021 è stato subito trasportato al centro medico e, dopo la conferma della diagnosi, verrà trasportato domani a Barcellona dove si sottoporrà ad un intervento chirurgico. Un intoppo non da poco per il giovane talento spagnolo, anche perché è un infortunio che arriva a meno di un mese dalla prima sessione di test invernali della MotoGP, in programma sul circuito di Sepang dal 3 al 5 febbraio.

Un 2026 alla ricerca di risultati e miglioramenti per impressionare Ducati

Fermín Aldeguer è atteso da una seconda stagione di conferma dopo un anno di debutto eccezionale in MotoGP: il giovane spagnolo, nonostante la mancanza di esperienza nella classe regina, era riuscito a crescere e a mostrare tutto il suo potenziale su una delle due Ducati GP24 affidate al team di Nadia Padovani, conquistando la sua prima vittoria nel GP Indonesia oltre a tre podi e 214 punti con cui ha conquistato l'ottavo posto in classifica piloti.

Aldeguer, che gode di un contratto diretto con la casa di Borgo Panigale, era stato recentemente intervistato dalla stampa spagnola (QUI le sue dichiarazioni complete) in cui ha indicato come obiettivo per il 2026 di conquistare più podi e di finire il campionato nella top 5, con il fine di agguantare nel 2027 la sella nel team Ducati ufficiale. La redazione di LiveGP manda a Fermín gli auguri di pronta guarigione, con la speranza di rivederlo già in forma per la presentazione del team Gresini in programma a Kuala Lumpur il 31 gennaio (QUI il calendario completo delle presentazioni).

Andrea Mattavelli