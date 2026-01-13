Dakar 2026 | Moto, Stage 9: Schareina rimonta e trionfa, Sanders torna leader

La nona tappa della Dakar 2026, valida come prima parte della Stage Marathon, ha messo a dura prova la resistenza dei piloti e delle moto su un percorso di 418 km cronometrati. A imporsi è stato Tosha Schareina, protagonista di una prova solida e strategica, davanti a Daniel Sanders, tornato al comando della classifica generale, mentre Michael Docherty ha completato il podio di giornata

Schareina domina e firma il tris

È lo spagnolo Schareina a conquistare il successo nella nona tappa, centrando la terza vittoria dell’edizione 2026 della Dakar. Dopo una prima parte di gara caratterizzata da alcune difficoltà, il pilota spagnolo ha costruito il suo successo nella seconda metà del percorso odierno, gestendo al meglio il ritmo e sfruttando i bonus della partenza. Ha così tagliato il traguardo con un vantaggio superiore ai 4' nei confronti di Daniel Sanders, interrompendo il dominio di Luciano Benavides e confermandosi come uno dei piloti più competitivi in questa edizione. Alle sue spalle ha chiuso, come detto, lo spagnolo di KTM con un distacco di 4’35”, quindi Michael Docherty a 04’50”. Con questo risultato, a poche tappe dalla conclusione della Dakar 2026, Sanders torna al comando della classifica generale, seguito da Ricky Brabec e Luciano Benavides, con distacchi rispettivamente di 06’24”e 07’05”. Una lotta serrata che promette spettacolo fino all’ultimo.

Daniel Sanders in azione

Docherty conquista la classe Rally 2

Nella categoria Rally 2 é il sudafricano Michael Docherty a imporsi, conquistando la sesta vittoria di tappa nell’edizione 2026. La sua prestazione conferma l’elevato livello della categoria, sempre più competitiva e capace di garantire equilibrio e spettacolo per tutta la Dakar sulle dune del deserto arabo. Docherty ha preceduto Neels Theric secondo, confermatosi al top. Nonostante non abbia vinto la tappa si è distinto anche Preston Campbell, che grazie a una buona prestazione ha mantenuto il comando della classifica. Un risultato che sottolinea la lotta intensa nella categoria, decisiva non solo per le posizioni importanti ma anche in vista delle tappe finali in cui ogni minuto sarà decisivo per fare la differenza.

Dakar 2026 – Classifica Generale Moto (dopo Tappa 9)

Pos. Pilota Moto Tempo Totale Distacco Penalità 1 Daniel Sanders KTM 37h 09’17’’ – +6’00’’ 2 Ricky Brabec Honda – +6’24’’ – 3 Luciano Benavides KTM – +7’05’’ – 4 Tosha Schareina Honda – +15’28’’ +10’00’’ 5 Skyler Howes Honda – +44’15’’ +2’00’’ 6 Nacho Cornejo Hero – +1h 05’10’’ – 7 Adrien Van Beveren Honda – +1h 08’38’’ – 8 Ross Branch Hero – +2h 10’19’’ +6’10’’ 9 Preston Campbell Honda – +2h 13’59’’ – 10 Toni Mulec KTM – +2h 31’27’’ +10’’



