Formula Regional | Test Misano: Nakamura al comando, De Palo terzo

La Formula Regional European Championship by Alpine 2025 è arrivata al Misano World Circuit in settimana per la seconda delle tre sessioni di test pre-stagionali in vista dell'inizio del campionato. Al termine della due giorni sul tracciato emiliano è stato Jin Nakamura (R-Ace GP) a segnare il miglior tempo nella mattinata del venerdì, mentre per i colori italiani si segnala un ottimo Matteo De Palo (Trident) capace di mettersi sempre tra i primi nelle varie sessioni.

Un nome a sorpresa in vetta al giovedì

La prima giornata, iniziata con pista bagnata e che si è andata progressivamente ad asciugare, ha visto in testa il thailandese Nandhavud Bhirombhakdi, sorpresa della sessione. Il pilota Trident, che nella campagna 2024 non aveva collezionato alcun punto con KIC Motorsport, ha chiuso così davanti grazie al tentativo di time attack nel finale di giornata che gli ha permesso di registrare il miglior tempo di 1:29.053. Appena dietro vediamo Jin Nakamura, il giapponese della R-ACE GP, a 108 millesimi di secondo, terzo tempo invece per un Freddie Slater che ha confermato fin da subito il suo feeling con la categoria sulla monoposto della Prema Racing.

Quarta posizione per l’italiano Matteo De Palo della Trident che ha chiuso la giornata di venerdì davanti a Evan Giltaire (ART Grand Prix), vincitore della Regional Middle East e atteso protagonista anche in FRECA. Dopo la top 5 troviamo con lo stesso tempo al millesimo Dion Gowda e Hiyu Yamakoshi, entrambi con MP Motorsport. Seguono Jack Beeton (Prema), Rashid Al Dhaheri (Prema) e Taito Kato (ART GP) a completare la top 10. Undicesimo tempo di giornata per il brasiliano Pedro Clerot (Van Amersfoort Racing) che era stato il più veloce nella mattinata (1:29.683) davanti a Kato e a Slater.

Credits: Formula Regional European Championship by Alpine

Nakamura al top in un venerdì molto competitivo

Nella seconda giornata è stato Jin Nakamura il più veloce di tutti. Il giapponese di R-ACE GP, che ha completato un totale di 134 giri tra giovedì e venerdì, ha approfittato delle condizioni quasi perfette della sessione mattutina per segnare il giro più veloce della due giorni in 1:28.748. Segue Pedro Clerot, il brasiliano di Van Amersfoort Racing che, nonostante il miglior tempo della sessione pomeridiana, ha chiuso al secondo posto nella classifica combinata a 38 millesimi da Nakamura seppur con ben 185 giri a referto come il pilota “stakanovista” di questa due giorni di test.

Buoni segnali anche da parte di Matteo De Palo che con la Trident ha firmato il terzo miglior tempo complessivo (secondo nella mattinata) con 171 tornate completate a Misano, appena dietro Jack Beeton con la Prema dopo 146 giri compiuti. Top 5 che viene chiusa da Hiyu Yamakoshi (Van Amersfoort Racing, 135), il nipponico precede Ruiqi Liu (Trident, 152) e Akshay Bohra (R-ACE GP, 154) come ultimi piloti sotto il muro dell’1:29. Seguono Evan Giltaire (ART Grand Prix, 183 giri), Dion Gowda (Van Amersfoort Racing, 156) e Freddie Slater (Prema, 153) con i primi 10 racchiusi in meno di 3 decimi di secondo (la top 20 invece è raggruppata in meno di un secondo).

Credits: Formula Regional European Championship by Alpine

Ora il paddock FRECA 2025 si sposterà alla volta del Circuit Paul Ricard di Le Castellet, dove si terrà dal 22 al 23 aprile la terza ed ultima sessione di test pre-stagionali prima dell'inizio della stagione competitiva. A seguire, la prima tappa del nuovo campionato in programma a Misano nel primo weekend di maggio.

Andrea Mattavelli