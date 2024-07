DTM | Norisring, gara-1: Rast sceglie le slick e vince

René Rast non cambia le gomme e vince gara-1 del DTM al Norisring. Il #33 di BMW e Schubert Motorsport trionfa con una strategia perfetta davanti a Franck Perera e Luca Engstler, entrambi con Lamborghini.

Aitken parte forte, BMW risponde al pit

La prima parte della competizione non ha regalato particolari sorprese con Jack Aitken sempre davanti a Sheldon van der Linde. La Ferrari 296 GT3 #14 di Emil Frey Racing ha quindi controllato senza particolari problemi la BMW M4 GT3 #31 Schubert Motorsport del sudafricano, abile a beffare il rivale in occasione della sosta obbligatoria.

L'ex campione della categoria ha fatto la differenza anticipando la sosta ai box, Aitken ha successivamente ceduto la propria posizione anche alla Lamborghini #92 SSR Performance di Mirko Bortolotti.

La pioggia cambia le carte in tavola

La musica è cambiata a 15 minuti dalla conclusione con l'arrivo del maltempo che ha visto tutti entrare ai box. L'attenzione si è spostata su René Rast, alfiere di BMW ed unico a non fermarsi insieme a Franck Perera che questo fine settimana rimpiazza con GRT Lamborghini #63 il titolare Franck Engstler.

La scelta di Rast ha pagato, il pluricampione della categoria ha ottenuto la prima affermazione del 2024 con margine nei confronti di Perera e di Luca Engstler (Lamborghini Team Liqui Moly by GRT #19), abile negli ultimi due passaggi con le slick a beffare le due vetture SSR Performance di Nicki Thiim e Mirko Bortolotti.

Kelvin van der Linde (ABT Sportsline Audi #3) si è collocato nell'ordine davanti al fratello Sheldon, Maro Engel (Mercedes-AMG Team WINWARD #130), Aitken e Maximillian Paul (Paul Motorsport Lamborghini #71).

Domani le qualifiche, nuovamente divise in due sessioni per motivi di spazio e successivamente la gara da sessanta minuti (+ 1 lap) che come da tradizione si terrà a partire dalle 13.30 italiane.

Luca Pellegrini