MotoGP | Solidarity GP Barcellona, Jorge Martin: "Più di così non potevo fare"

Il leader della classifica MotoGP Jorge Martin, nell'ultimo weekend stagionale a Barcellona, ha ottenuto il terzo posto nella Sprint, ed il suo vantaggio in classifica su Pecco Bagnaia, oggi vincitore, è sceso a 19 lunghezze.

Il recap delle giornata

Nonostante corra in casa, il rapporto tra il circuito di Montmelò e Jorge Martin non è mai stato idilliaco fin dalle classi minori, non avendoci mai vinto nemmeno nelle sue stagioni migliori. Pure quest'anno, al netto di un ottimo secondo posto in gara, aveva ottenuto nella Sprint precedente solo un quarto posto, suo peggior risultato quando è arrivato al traguardo, insieme a quello ottenuto a Motegi. Dopoun venerdì competitivo, Martin in qualifica non è sembrato brillantissimo, pur riuscendo ad ottenere la seconda fila con la quarta posizione, trainato per tutta la sessione da un performante Aleix Espargaro. Nella Sprint è stato lesto alla partenza, trovandosi secondo alla staccata di Curva 1 davanti a Bagnaia, che però l'ha ripassato nel cambio di direzione, approfittando di un lungo. La sua lotta è stata principalmente con Enea Bastianini per il secondo posto. Nella prima parte di gara Jorge era più veloce e infatti è riuscito a liberarsene, seppur con difficoltà, e ha cercato di recuperare Bagnaia. Alla fine, però ha sofferto con la gomma anteriore media, la stessa che aveva anche Bastianini, che probabilmente è riuscito a gestirla meglio. Il riminese è riuscito così a passarlo, e Martin si è dovuto accontentare del terzo posto.

Le dichiarazioni di Martin

“Stamattina ero nervoso, ora sto meglio. Sono partito come un razzo, ma Bastianini è stato ancora più incredibile. L’ho sorpasso ho provato a stargli davanti perché sentivo che avevo più passo, ad un certo punto ho pensato anche di arrivare a Bagnaia ma ho visto che non era possibile. Ha avuto tanto coraggio a mettere la dura all'anteriore senza averla mai provata, io pensavo che la media fosse la scelta migliore ma è stata un po' al limite. Io ho girato quasi come in qualifica e più di così non potevo fare. Domani sarà una gara lunga ma forse più tranquilla, non devo fare errori”.

Martin campione del mondo se…

Considerando il suo vantaggio in classifica di 19 punti su Pecco Bagnaia, domani in gara Jorge Martin non dovrà commettere errori. Il pilota Ducati Pramac vincerebbe il titolo mondiale con un nono posto indipendentemente dal risultato del rivale, oppure con un quattordicesimo in caso Pecco facesse secondo. In caso Bagnaia arrivasse terzo o peggio, Martin sarebbe campione del mondo MotoGP indipendentemente dal suo risultato.

Francesco Sauta