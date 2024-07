FIA F2 | Silverstone, qualifiche: Aron sprecone, Hadjar firma la sua prima pole

Isack Hadjar conquista la sua prima pole position in carriera in FIA Formula 2 dopo delle qualifiche rese ancora più intense dalla tregua della pioggia a Silverstone. Il francese della Campos Racing precede Victor Martins e Dennis Hauger ,dopo una sessione combattuta, che gli consente di avere un grosso vantaggio per il resto sul weekend sui suoi diretti rivali.

Aron sbaglia l’ultimo stint, Hadjar ringrazia e punta la vetta

Dopo il primo stint di qualifica sembrava tutto andare per il verso giusto a Paul Aron, con l’estone della Hitech Pulse-Eight che era davanti a tutti. Tuttavia la sua giornata si è capovolta quando nel secondo e ultimo stint ha preso male il cordolo di curva 1, causando un doppio testacoda che ha rovinato i suoi pneumatici, con il conseguente crollo in classifica fino alla P12.

Ne gioisce appunto Hadjar, che dopo aver guidato per la Red Bull nelle FP1 della Formula 1, recupera altri 2 punti in classifica per accorciare il suo distacco su Aron a 9, con la ghiotta chance di passare al comando della classifica piloti questo weekend. Accanto a lui troveremo Victor Martins per l’ART Grand Prix staccato di ben 251 millesimi, poi una seconda fila tutta MP Motorsport con Dennis Hauger terzo davanti a Franco Colapinto quarto.

Bearman in terza fila, Kimi Antonelli dal palo per la Sprint Race

Segnali di crescita in casa Prema che chiude una qualifica positiva con Oliver Bearman quinto e Andrea Kimi Antonelli decimo. L’italiano, davanti di soli 7 millesimi a Ritomo Miyata (Rodin Motorsport), partirà dunque dalla Reverse Pole per la Sprint Race di domani (via alle ore 14:15), che gli offrirà l’occasione di conquistare il suo primo podio nella serie e di smuovere la sua classifica.

In mezzo a loro dalla sesta alla nona posizione avremo Gabriel Bortoleto (Invicta), Jak Crawford (DAMS), Kush Maini (Invicta) e Zane Maloney (Rodin Motorsport), con quest’ultimo che è riuscito a rimediare alla cancellazione del suo penultimo giro per track limits alla curva Copse. Questi ultimi si sono rivelati fatali invece per piloti come Zak O’Sullivan (P14) e Pepe Marti (P19), che saranno dunque costretti alla rimonta.

Andrea Mattavelli