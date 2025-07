Sim Racing | ACI GT Royale: RFM eSport punta alle stelle dopo Barcellona

La stagione dell’ACI GT Royale Cup 2025 entra nel suo rush finale con la prima delle ultime due tappe da disputare fuori dai confini italiani: per il sesto round si è andati a Barcellona, al Circuit de Catalunya, per una gara notturna che ha fornito una sfida ancora ardua per i team e i piloti impegnati. Tra le squadre presenti, i nostri partner di RFM eSport sono arrivati con il chiaro obiettivo di rilanciarsi dopo il mezzo passo falso di Imola sia nella categoria PRO con Davide Bruno e Alfonso Striano sia in quella AM con Vincenzo Occhipinti e Simone Maggioli.

Il riassunto della gara di Barcellona

Le qualifiche catalane hanno prodotto risultati misti per il nostro team partner. Nella classe PRO, Alfonso Striano (#903) e Davide Bruno (#902) non sono andati oltre il 12° e 13° tempo, staccati rispettivamente di 583 e 757 millesimi dalla pole. Nella AM, invece, Vincenzo Occhipinti (#905) ha segnato il miglior tempo della categoria con un 1:45.442, buona la performance anche di Simone Maggioli (#904) che scatterà dalla quinta posizione di classe e dalla ventesima assoluta.

La gara si rivelerà essere caotica con tanti incidenti soprattutto nelle fasi iniziali: tra essi sono stati purtroppo coinvolti Maggioli, giratosi in curva 3 dopo un contatto con un’altra vettura nel gruppone, e Striano, che toccandosi con Vasile Cozzo dopo averlo stretto in ingresso di curva 7 ha finito anzitempo la sua gara, prendendosi inoltre una penalità pit start per la prossima gara. Gli altri invece sono riusciti a fare una gara tranquilla e costante, riuscendo a sfruttare i tanti incidenti e penalità per risalire la classifica.

Così Davide Bruno si prende il sesto posto alla bandiera a scacchi che dopo le penalità post-gara si trasforma in un prestigioso quarto posto, mentre Vincenzo Occhipinti chiude 12° assoluto e secondo nella classe AM dopo aver perso la leadership nella sosta a favore di Saccoccio (nuovo leader della categoria). Anche Maggioli reagisce positivamente dopo il testacoda alla partenza e chiude la corsa notturna di Barcellona al quinto posto di classe (16° assoluto).

Classifiche e dichiarazioni dal garage RFM

Con questi risultati Bruno entra nella top 10 della classifica piloti overall con il nono posto a 86 punti, mentre Striano scende all’11° rimanendo fermo a quota 80 punti. Occhipinti invece rimane al terzo posto di classifica AM con 69 lunghezze e a -8 da Saccoccio, mentre nella graduatoria team RFM eSport rafforza il suo quarto posto (197 punti) e rimane pienamente in corsa per il podio iridato (-17 da Cube Controls Reparto Corse al terzo posto). Di seguito le dichiarazioni post-gara dei piloti della scuderia di Ciliberti dopo il round di Barcellona:

Oggi posso dirmi soddisfatto: P4 in PRO e nell'assoluta su una pista così tecnica è un gran risultato. Ho gestito bene il passo gara e mi sono tenuto lontano dai guai, che su questa pista non mancano mai. Ci avviciniamo al finale di stagione con fiducia, ora testa a Spa, dove voglio chiudere al meglio. – Davide Bruno

Giornata da dimenticare per me. Un contatto già al primo giro ha compromesso tutto e sono stato costretto al ritiro. La delusione è tanta, ma fa parte delle corse. So che a Spa partirò dai box, ma questo mi dà ancora più motivazione per fare una gara tutta in rimonta. Non è finita. – Alfonso Striano

Sono molto contento del risultato. Chiudere secondo nella AM qui a Barcellona è un bel premio per il lavoro che abbiamo fatto con il team, anche se il primo posto era portata di mano. Ho avuto un buon ritmo e sono riuscito a restare fuori dai guai, cosa non scontata su questo circuito. Ora Spa, dove voglio chiudere la stagione nel migliore dei modi. – Vincenzo Occhipinti

Una gara solida, avevamo il passo per lottare tra gli AM, ma qualche errore e un po' di traffico mi hanno fatto perdere tempo. Alla fine P5 di categoria e P16 assoluto sono comunque un buon risultato. A Spa si darà tutto per finire al meglio. – Simone Maggioli

Ora l'attesa è tutta per la giornata odierna di mercoledì 9 luglio dove verrà disputata la tappa finale della competizione che assegnerà i vari titoli sull’iconico e leggendario circuito di Spa-Francorchamps. Appuntamento come sempre alle 21:15 sul canale YouTube di SimRacingLeagueTV.