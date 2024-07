IMSA | Tutti nuovamente in azione a Road America

Torna a Road America questo fine settimana l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Manca sempre meno ad un nuovo round della nota serie americana riservata alle GT e prototipi, campionato che torna ad accogliere anche le GTP che non hanno militato in quel di Mosport (Canada) a metà del mese scorso.

Sono ben 47 le auto attese in azione nel tracciato più lungo del campionato, ultima competizione Sprint per GTP ed LMP2 prima dell’inedita sei ore di Indianapolis di settembre e la successiva Motul Petit Le Mans ad ottobre.

Porsche prova ad allungare a Road America

Porsche Penske Motorsport parte da favorita dopo il dominio imposto nella passata stagione e la solida affermazione nel Glen a giugno. Dane Cameron/Felipe Nasr #7 sono al comando con 2044p contro i 1951p di Sébastien Bourdais/Renger van der Zande (Cadillac Racing #01), a segno quest’anno in quel di Long Beach.

Inseguono tutti gli altri a partire da Acura che con Wayne Taylor Racing with Andretti scommetterà nuovamente su Jordan Taylor/Louis Delétraz #40 e Filipe Albuquerque/Ricky Taylor #10. Occhi puntati ovviamente come sempre anche su Whelen Engineering Cadillac Racing #31, leggermente in ritardo con Pipo Derani/Jack Aitken e ‘solamente’ 1838p all’attivo.

Domenica potrebbe arrivare anche la prima affermazione stagionale da parte di BMW. Gli uomini di Rahal continuano a lavorare con il chiaro intento di ottenere la seconda affermazione della propria storia in GTP, in azione avremo nuovamente Phillip Eng/Jesse Krohn #24 e Connor De Phillippi/Nick Yelloly #25.

LMP2, si riparte la lotta per il titolo negli USA

Torna l’IMSA WTSC dopo la trasferta canadese in quel di Mosport. Regna l’incertezza nella seconda categoria per incertezza riservata ai prototipi dopo la prima storica affermazione nella serie da parte di Nick Boulle/Tom Dillmann (Inter Europol by PR1 Mathiasen Motorsports #52).

Questi ultimi sono al secondo posto della classifica generale con 1296p all’attivo contro i 1308p di Gar Robinson/Felipe Fraga (Riley #74). Inseguono gli altri a partire dall’Oreca 07 Gibson #18 Era Motorsport, team che cambia la propria squadra per l’imminente fine settimana con Stuart Wiltshire al posto di Dwight Merriman accanto al confermato Ryan Dalziel.

Il gruppo si ricompone dei piloti che non hanno gareggiato nell’ultimo evento vista la concomitanza con il FIA World Endurance Championship in quel di San Paolo: in merito citiamo Charlie Eastwood (Tower Motorsport #8), Paul Di Resta (United Autosports USA #22), Paul Loup-Chatin (AO Racing #99) e Nicklas Nielsen con l’Oreca #88 Richard Mille AF Corse condivisa con Luis Perez Companc.

Altri cambi nell’entry list sono l’aggiunta di JDC-Miller MotorSports Oreca con Gerry Kraut/Scott Andrews #79 e l’assenza di CrowdStrike by APR. La compagine diretta da George Kurtz esce provvisoriamente di scena, il Bronze driver e CEO di CrowdStrike è virtualmente out visti i problemi globali che hanno segnato nell’ultimo periodo la nota azienda statunitense che si occupa di sicurezza informatica. Ricordiamo che la stessa squadra, CrowdStrike Racing, ha saltato anche il round del VIR di settimana scorsa valido per il Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS e per il GT America Powered by AWS.

Conquest Racing si unisce in GTD PRO, Roxy is back!

Riprende la lotta in GTD PRO, categoria che come la GTD correrà anche a fine agosto al VIRginia International Raceway per il tradizionale appuntamento dedicato esclusivamente alle vetture targate Gran Turismo Daytona.

AO Racing guida il campionato con la Porsche #77 famosa per la propria livrea ‘Rexy’. Il simpatico dinosauro non sarà in azione questo fine settimana, per Road America e per la successiva sfida del VIR ritroveremo infatti Roxy, la versione femminile della bellissima idea targata AO Racing.

Laurin Heinrich è il leader del campionato, il tedesco sarà l’unico che potrà contendersi il titolo con i colori di Porsche Motorsport vista l’uscita di scena di Seb Priaulx. Il figlio dell’ex pilota Andy, rimpiazzato da Julien Andlauer in Wisconsin, è infatti costretto ad abbandonare la serie visti gli impegni concomitanti con Multimatic Motorsports.

Laurin Heinrich/Seb Priaulx sono provvisoriamente al top con due affermazione all’attivo, il binomio vanta 1955p contro i 1857p di Ross Gunn (Heart of Racing Aston Martin #23) ed i 1835p di Jack Hawksworth/Ben Barnicoat (Vasser Sullivan Lexus #14).

Il campionato resta più che mai aperto con anche Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports che proverà ad unirsi alla festa dopo aver ottenuto una bellissima doppietta al CTMP con Antonio Garcia/Alexander Sims #3 davanti alla coppia composta da Nicky Catsburg/Tommy Milner #4.

Dopo Corvette potrebbe quindi arrivare la prima affermazione in IMSA anche per la nuova Ford Mustang GT3, in continua crescita con i validi equipaggi composti da Joey Hand/Dirk Mueller #65 ed Harry Tincknell/Mike Rockenfeller.

Per la sfida di Road America occhi puntati anche su Conquest Racing che torna in GTD PRO dopo aver gareggiato in quel di Detroit. Per l’occasione avremo a bordo della Ferrari 296 GT3 #35 l’interessante coppia composta da Daniel Serra e Giacomo Altoe.

Mercedes e Winward Racing provano ad ipotecare il titolo in GTD

Mercedes e Winward Racing provano a Road America ad ipotecare la classe GTD dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Mosport non ha cambiato le carte in tavola, Russell Ward/Philip Ellis sono saldamente al comando del campionato con oltre 200 punti di scarto nei confronti della BMW M4 GT3 #96 Turner Motorsport Patrick Gallagher e Robby Foley.

Heart of Racing Team Aston Martin #23 e Vasser Sullivan Lexus #14 possono inserirsi nella bagarre questo fine settimana rispettivamente con Zacharie Robichon/Roman De Angelis e Frankie Montecalvo/Parker Thompson.

In GTD, oltre alla conferma di Conquest Racing Ferrari con Manny Franco ed Albert Costa, spicca l’ingresso di Triarsi Competizione con Onofrio Triarsi ed Alessio Rovera. La coppia debutta nelle competizioni Sprint parallelamente al regolare impegno nella Michelin Endurance Cup.

Domenica la gara da 2h e 40 in diretta come sempre su IMSA TV (IMSA.com/ RadioLeMans.com/ canale YouTube IMSA) dalle 21.10.

Luca Pellegrini

Credits: Courtesy to IMSA