Road To Race Academy: al via il talent show che porta gli appassionati in pista

Un sedile a bordo di una monoposto di Formula 3 sul circuito di Monza. È questo il premio messo in palio da Road to Race Academy, il nuovo talent show motoristico che promette di rivoluzionare l’accesso alle corse. Il format, ideato da Puresport e prodotto da Star-M in collaborazione con Pascal Media, debutterà il 4 dicembre 2025 in esclusiva su MotorTrend e Discovery+.

Dal kart al sogno di Monza: una scalata senza precedenti

Il progetto nasce con un intento dichiarato: offrire una vera opportunità meritocratica in un mondo spesso dominato da budget milionari e sponsor indispensabili. Ai casting hanno risposto 400 candidati, tra appassionati, piloti amatoriali, sim racer e giovani promesse. Solo dieci di loro sono riusciti ad accedere al percorso finale, una selezione durissima studiata per testare ogni sfumatura del talento di guida.

Il programma segue una progressione che riproduce, in forma concentrata, la scalata di un pilota professionista:

karting , per valutare tecnica e fondamentali;

, per valutare tecnica e fondamentali; drifting , banco di prova su controllo e sensibilità;

, banco di prova su controllo e sensibilità; simulatori professionali , per misurare costanza, precisione e capacità analitica;

, per misurare costanza, precisione e capacità analitica; test su Formula 3, la fase decisiva che richiede coraggio, lucidità e mentalità da vero pilota.

Non un semplice talent, dunque, ma una selezione estrema, dove resistenza psicologica e crescita personale pesano quanto la velocità pura.

Jarno Trulli in Road To Race Academy

Emozioni, pressioni e storie vere

Road to Race Academy non racconta solo ciò che accade in pista. La narrazione mette in luce il lato più umano della competizione: crolli emotivi, momenti di dubbio, l’ansia della prestazione e la forza di rialzarsi. Ogni episodio è costruito per mostrare la determinazione e la vulnerabilità dei concorrenti, ricordando quanto questa occasione rappresenti per ognuno di loro un vero punto di svolta.

Un team di giudici d’eccezione

A valutare le prove dei partecipanti, tre figure simbolo del motorsport italiano:

Jarno Trulli, icona della Formula 1 e maestro nello sfruttare al limite una monoposto.

Rosario Campagna, fondatore e Team Principal di Puresport Racing, voce tecnica del progetto.

Piero Longhi, due volte campione italiano rally, garanzia di competenza e visione.

A guidare il pubblico dentro la competizione è invece DJ Mitch, volto televisivo e voce di Radio 105, che dona ritmo, ironia e sensibilità ai momenti più intensi del percorso.

La conferenza stampa di presentazione

Un format che apre una strada nuova nel motorsport

In un panorama in cui l’accesso alle categorie propedeutiche sembra sempre più elitario, Road to Race Academy rappresenta un esperimento innovativo: un format che racconta il motorsport non come un privilegio, ma come un traguardo possibile attraverso meritocrazia, dedizione e talento.

Dal divano di casa alla griglia di partenza di Monza: per uno dei concorrenti, il sogno diventerà realtà. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: il primo dei sei episodi andrà in onda Giovedì 4 Dicembre alle ore 23:15 su MotorTrend (canale 59) e in streaming su Discovery+.