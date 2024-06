FIA F3 | Barcellona, Feature Race: vince Lindblad, Fornaroli torna in testa al campionato

Arvid Lindblad vince la Feature Race di F3 a Barcellona. Il pilota anglosvedese di Prema è il primo a vincere due gare quest'anno, spezzando una catena di nove vincitori diversi in nove gare e tornando al successo dopo la vittoria nella Sprint Race di Sakhir.

Secondo sul podio per l'autore della pole position di casa ART Christian Mansell, abile a resistere a Leonardo Fornaroli (Trident): il piacentino nel finale di corsa ha superato Browning e Tsolov, il nostro connazionale è il nuovo leader del campionato

Cronaca della gara

Parte dalla pole, dopo le qualifiche di venerdì, Christian Mansell, accanto ad Arvid Linblad, mentre in seconda fila scattano Nikola Tsolov e Luke Browning. Al via i primi mantengono le loro posizioni, mentre in terza fila Fornaroli passa Van Hoepen e sale in quinta posizione.

Dopo qualche giro di tranquillità, all'inizio del quinto passaggio Lindblad passa Mansell e sale al comando, mentre alle loro spalle anche Browning supera Tsolov per la terza posizione. Lindblad, una volta presa la testa della corsa, prede il largo su Mansell.

L'unico che anima un po' la corsa nel finale è Fornaroli, presente in Top3 sotto la bandiera a scacchi dopo aver beffato il sempre competitivo Tsolov ed il britannico Browning.

Il finale di corsa è segnato da un paio di forature che hanno rallentato Stenshorne e Van Hoepen. Tutto procede comunque liscio fino alla bandiera a scacchi, Lindblad che diventa il primo pilota a vincere due volte quest'anno chiudendo sul podio davanti a Mansell e a Fornaroli.

Oliver Goethe (Campos) nel finale supera Luke Browning (Hitech) per la quarta posizione, Nikola Tsolov (ART), Alex Dunne (MP Motorsport), Mari Boya (Campos), Dino Beganovic (Prema) e Noel Leon (VAR) hanno concluso nell'ordine.

Gara disastrosa per Gabriele Minì, 21mo dopo una domenica da dimenticare. Nel corso della gara il siciliano si era lamentato di qualcosa che penzolava nell'abitacolo, segno di una vettura non brillante. Come lo scorso anno, il siciliano non ottiene neanche un punto in Spagna, perdendo la leadership della classifica.

La Formula 3 tornerà la settimana prossima sul circuito del Red Bull Ring, a supporto del GP d'Austria di F1.

La classifica della Feature Race di F3 a Barcellona

Classifica della Feature Race di F3 a Barcellona. © Formula Motorsport Limited

Alfredo Cirelli