FIA F3 | Barcellona, Sprint Race: vince Boya, out Minì

Mari Boya vince la Sprint Race della F3 a Barcellona. L'iberico festeggia con Campos nella pista di casa precedendo Alex Dunne (MP Motorsport) ed il teammate Oliver Goethe. Niente punti per il leader della classifica generale Gabriele Minì, sempre in vetta alla classifica davanti a Leonardo Fornaroli.

Cronaca della gara

Santiago Ramos, scattato dalla pole vista la cancellazione del tempo di qualifica di Sebastian Montoya, ha tenuto la leadership allo spegnimento dei semafori davanti al compagno di box Sami Meguetounif.

Le due Trident resistano in vetta per i primi tre passaggi, il francese sbaglia infatti la frenata in curva 1 toccando il rivale che stava regolarmente affrontando la prima piega dell'impianto catalano.

Si riparte quindi al giro 8 con Mari Boya nuovo leader davanti ad Alex Dunne. L'irlandese però resta attaccato allo spagnolo, un vero attacco per la prima posizione non arriverà mai. Quando oramai la gara sembra essersi definita, la Safety Car torna protagonista dopo un contatto tra Montoya e Minì. colombiano tocca il siciliano di PREMA, il quale fora una gomma, perde il controllo e tampona a sua volta il pilota Campos

Mari Boya vince quindi la gara di casa, davanti ad Alex Dunne: il pilota irlandese è però sotto investigazione per una falsa partenza, così come Christian Mansell. Chiude il podio, in attesa di conferme sulla penalità, Oliver Goethe.

Terminano in zona punti anche Martinius Stenshorne (Hitech), Laurens Van Hoepen (ART), Noel Leon (Van Amersfoort), Leonardo Fornaroli (Trident), il quale conquista anche il punto addizionale per il giro veloce, Dino Beganovic (Prema), Arvid Lindblad (Prema) e Tim Tramnitz (MP Motorsport). Fuori dai punti Luke Browning.

Classifica della Sprint Race di Barcellona di F3

La classifica della Sprint Race della F3 di Barcellona © Formula Motorsport Limited

Classifica FIA F3: Minì 72, Fornaroli 69, Browning 68, Beganovic 61, Goethe 51.

La Feature Race di F3 a Barcellona sarà domani alle 10.05.

Alfredo Cirelli