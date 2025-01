IMSA | Rolex 24 a 3h dalla fine: Porsche ancora leader, BMW ci prova

Porsche è ancora in cima alla classifica ad 3h dalla fine della Rolex 24 at Daytona, opening round dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Laurens Vanthoor #7 precede il compagno di squadra Mathieu Jaminet #6, il belga ed il francese controllano la BMW #24 di Phillip Eng.

Battaglia aperta anche in GTD PRO con la Corvette #4 che sfida la BMW #1 Paul Miller Racing per il successo. Incertezza anche in LMP2 ed in GTD dopo ventuno intense ore di sfide nel ‘World Center of Racing’.

Il vantaggio di Porsche si infrange dopo l'alba

Dopo l'undicesima caution di giornata, scattata a 5h e 40 dalla fine per un problema con l'Oreca 07 Gibson LMP2 CrowdStrike by APR #04, la Rolex 24 è entrata nel vivo con Porsche che ha perso tutto il proprio vantaggio accumulato in cinque intense ore d'azione.

Nick Tandy #6 ha condotto le danze alla ripartenza davanti alla 963 gemella #7 di Matt Campbell ed all'Acura #60 Shank Racing di Scott Dixon. Presente nel duello per le prime posizioni anche la Cadillac #10 WTR di Filipe Albuquerque e la BMW #24 di Kevin Magnussen.

Tutti contro tutti a 5h dalla fine

La battaglia si è aperta dopo la 12ma bandiera gialla, scattata per una ripartenza molto aggressiva tra le GTD. Forte Racing Lamborghini #78, AF Corse Ferrari #21 e Lone Star Racing Mercedes, virtualmente in seconda piazza in classe, hanno dovuto ritirarsi, vetture out dopo esser state tradite dallo sporco in frenata.

Porsche ha subito riprovato a scappare con Nick Tandy #6. Il britannico si è ritrovato inseguito da Kevin Magnussen con la BMW #24. Il danese si è sbarazzato della Porsche di Matt Campbell #7, mentre Filipe Albuquerque #10 e Scott Dixon #10 perdevano terreno per due distinti motivi.

Il portoghese è stato penalizzato per aver spinto in testacoda al restart la BMW #25, mentre il neozelandese ha ricevuto due sanzioni per un'infrazione ai pit e per speeding in pit road.

Porsche vs BMW ?

Il finale è sempre più vicino a Daytona ed una bandiera gialla può riportare in gioco automaticamente anche l'Acura #60 che attualmente è leggermente attardata rispetto ai rivali. Più difficile, invece, il ricongiungimento da parte della Cadillac WRT #10, rallentata da una sanzione per un pit non regolare.

Le due Porsche 963 ufficiale gestiscono la BMW #24 che ieri è scattata dalla pole-position. Sono oltre 670 i giri compiuti dalle GTP sino ad ora, dodici le caution affrontate.

Segui la Rolex 24 at Daytona 2025 su LiveGP.it

Porsche al top della Rolex 24 - Credits: Michelin Racing USA

AF Corse ci prova in LMP2

AF Corse ci prova in LMP2 con Nicklas Nielsen. Il vincitore dell'ultima 24h Le Mans è il nuovo leader della Rolex 24 a tre ore dalla conclusione, il danese ha provvisoriamente avuto la meglio nei confronti di Job van Uitert (Tower Motorsport #8) e Jonny Edgar (AO Racing #99).

Niente da fare, invece, per l'Oreca 07 Gibson LMP2 #04 CrowdStrike by APR. Da segnalare in merito un errore con il prototipo citato da parte di Colton Herta, out in curva 5 dopo un errore di valutazione in frenata a 5h e 40 dalla fine.

Corvette vs Ford in GTD PRO

La Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #4 di Tommy Milner si contende la leadership contro la BMW M4 GT3 EVO #1 Paul Miller Racing di Connor De Phillippi. General Motors ha acquistato la vetta in GTD PRO dopo l'ultima sosta ai box, la Corvette ha beffato la BMW all'uscita della pit road sfruttando delle ruote più calde.

Leggermente più attardati gli altri rivali al momento. Luca Stolz (GetSpeed Mercedes #69) segue davanti a Christopher Mies (Ford #65) e Mike Rockenfeller (Ford #64), le due Mustang GT3 hanno perso terreno nell'ultima frazione della Rolex 24 insieme alla Porsche #77 AO Racing.

Chevy anche in GTD?

Corvette punta all'ipotetica storica doppietta tra GTD PRO e GTD. Il team AWA, uno dei primi clienti della Z06 GT3.R, svetta con il tedesco Marvin Kirchhöfer, leader con meno di 5 secondi di scarto nei confronti della Porsche #120 Wright Motorsport di Elliott Skeer e della temibile Mercedes #57 di Phil Elliss.

Mattia Drudi insegue con l'Aston Martin #27 Heart of Racing, l'italiano è ancora in corsa per il podio insieme a Korthoff Competition Mercedes #32 e Turner Motorsport #96.

Luca Pellegrini