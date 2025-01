Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 24/26 Gennaio 2025

Un weekend ricco di emozioni ti attende su LiveGP.it! Con noi potrai seguire su un'unica pagina tutti gli appuntamenti del motorsport in diretta streaming, senza dover perdere tempo a cercare i link…in giro per il web. Allaccia le cinture e sali a bordo con noi per vivere il mondo dei motori…in tempo reale!

Nel fine settimana del 24/26 Gennaio sarà principalmente il circuito di Daytona ad essere protagonista: si parte Venerdì alle 16:15 con la Mazda MX-5 Cup, quindi sempre dalla Florida l'appuntamento è alle 19:45 con l'IMSA Michelin Pilot Challenge. L'indomani, a partire dalle 19:35 italiane scatterà la diretta della mitica 24 Ore di Daytona che si concluderà nella serata di Domenica, mentre un occhio andrà anche su Portimao dove andrà in scena il Round 2 della Winter Series.



Le dirette di Venerdì 24 Gennaio

Ore 16:15 | IMSA Whelen Mazda MX-5 Cup at Daytona International Speedway

Ore 19.45 | IMSA Michelin Pilot Challenge - Daytona

Le dirette di Sabato 25 Gennaio

Ore 14.30 | Winter Series - Portimao

Ore 19.35 | Rolex 24 at Daytona - IMSA WeatherTech SportsCar Championship

Le dirette di Domenica 26 Gennaio

Ore 10.00 | Winter Series - Portimao