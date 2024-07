TCR World Tour | San Paolo: Michelisz resta in vetta al campionato

Norbert Michelisz vince gara-2 a San Paolo e si conferma al comando del TCR World Tour. L’ungherese svetta in Brasile e difende il primato con la propria Hyundai al termine di un week-end che ha premiato anche Honda e l’argentino Esteban Guerrieri.

TCR World Tour San Paolo, gara-1: Guerrieri torna al vertice

La prima tornata della race-1 in quel di Interlagos è stata più che mai spettacolare con Santiago Urrutia (Lynk & Co Cyan Racing #112) e Esteban Guerrieri (GOAT Racing Honda #186) in bagarre per la prima posizione. L’uruguaiano, scattato dalla pole, è stato braccato dall’argentino, abile a beffare l’avversario prima dell’ingresso nel secondo complicato segmento del tracciato.

Nessuno ha più messo in discussione il primato del sudamericano che non vinceva nel più importante campionato turismo al mondo dal 2020. Terzo importante posto per Marco Butti (GOAT Racing Honda #199), abile ad imporsi davanti a Yann Ehrlacher (Lynk & Co Cyan Racing #168) e Thed Björk (Lynk & Co Cyan Racing #111).

Prima competizione non perfetta da parte delle Hyundai Elantra TCR. Norbert Michelisz #105 è stato il migliore in sesta piazza, il magiaro ha preceduto Ma Qing Hua (Lynk & Co Cyan Racing #155). Ottima prestazione anche per Rafael Suzuki (PMO Racing Peugeot #8), vincitore della specifica classifica riservata al TCR South America con il 10mo posto assoluto.

TCR in pista per la prima volta a San Paolo - Credits: TCR World Tour

TCR World Tour San Paolo, gara-2: Michelisz non sbaglia e resta al top del campionato

Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse #105) ha gestito dalla pole l’intero evento difendendosi da ogni ipotetico assalto da parte di Ma Qing Hua (Lynk & Co Cyan Racing #155). Il cinese non ha saputo passare il magiaro, sempre più al comando della categoria dopo l’impegnativa trasferta in Brasile.

Hyundai ha vinto con margine su Thed Björk, presente sul podio davanti a Ma Qing Hua. Guerrieri e Néstor Girolami (BRC Hyundai N Squadra Corse #129) hanno completato nell’ordine, mentre in ottava piazza si è collocato Rafael Suzuki. Due affermazioni in due prove per il brasiliano nel TCR locale, un week-end perfetto dopo una race-2 vinta su Raphael Reis (W2 Pro GP Cupra #72)

Prossima prova in Uruguay ad inizio agosto in quel di El Pinar.

Luca Pellegrini