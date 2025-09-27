WorldSBK | Aragón, Gara 1: Razgatlıoğlu si prende il MotorLand e va a quota 13

Gara 1 ad Aragón è affare di Toprak Razgatlıoğlu, che sul tracciato spagnolo si è portato a casa la sua prima vittoria nel WorldSBK su questa pista. Chi arriva sul secondo gradino del podio è Nicolò Bulega, mentre Sam Lowes è terzo.

Razgatlıoğlu si impone su Bulega , terzo posto per Lowes

Tra le curve del circuito di Aragón a predominare in Gara 1 è stato Toprak Razgatlıoğlu, che dopo diversi giri passati in bagarre con Nicolò Bulega è riuscito a prendersi la vittoria. Successo che non è stato facile da conquistare, vista la presenza decisamente agguerrita dell'italiano, che ha costantemente tentato di prendere la testa della corsa. Nonostante gli sforzi e nonostante alcuni sorpassi che lo hanno portato momentaneamente in prima posizione, nulla ha potuto fermare il turco dal prendersi la medaglia d’oro al MotorLand, per la prima volta in carriera. Alle sue spalle si accoda quindi Bulega, dopo una serie di sorpassi e contro-sorpassi e dopo una lotta serrata per la vittoria, in una gara che si è però conclusa con la seconda posizione. Niente da recriminare però al numero #11, che per tutta la durata della corsa è stato in grado di tenere a bada Sam Lowes, che è rimasto per tutto il tempo in una posizione utile per il podio e che ha infatti chiuso in terza posizione. In una gara così serrata il gruppo di testa si è rivelato essere piuttosto compatto, con Danilo Petrucci che si è preso la quarta posizione e di conseguenza la medaglia di legno, in un piccolo gruppo di piloti che si è battagliato il quarto posto per tutta la durata della corsa. Con il pilota Barni che l’ha spuntata sugli altri, è quindi Alex Lowes a piazzarsi in quinta posizione, rilegando alle sue spalle Andrea Iannone- sesto al traguardo -, seguito da Andrea Locatelli al settimo posto.

8° posto per Bassani, disastro per Bautista

Artefice di un'ottima gara è stato anche Axel Bassani, che dopo i 17 giri previsti si è trovato in ottava posizione essendo partito dal fondo dello schieramento. Dietro di lui arrivano a debita distanza Xavi Vierge e Michael van der Mark, che hanno terminato rispettivamente in nona e decima posizione, chiudendo di fatto la Top 10 di Gara 1. Undicesima posizione invece per Dominique Aegerter, che dopo una corsa in salita dal retro del gruppo è riuscito a portare a casa qualche punto, utili per la classifica mondiale. Dodicesimo piazzamento per Yari Montella, che ha tenuto dietro di sé Jonathan Rea e Ryan Vickers, arrivati invece tredicesimo e quattordicesimo. A chiudere la zona punti ci pensa invece Garrett Gerloff, che si prende l’ultimo punto disponibile e lo nega a Bahattin Sofuoglu, sedicesimo all’arrivo. Gara da dimenticare invece per Alvaro Bautista, che a soli 5 giri dalla fine della corsa è stato protagonista di una caduta in Curva 15, mettendo fine definitivamente all’ambizione per il quarto posto e dovendo porre tutte le sue speranze nella Gara della domenica.

WorldSBK | Aragón: i risultati di Gara 1

Credits: WorldSBK

Valentina Bossi

