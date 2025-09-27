WorldSBK | Aragón, Superpole: pole e record per Bulega, Toprak è 2°

Nicolò Bulega conquista la pole position nel turno di Superpole del WorldSBK ad Aragón e prova a tenere aperto il mondiale. Secondo Toprak Razgatlıoğlu, a chiudere la prima fila è Alex Lowes.

Bulega pole e record ad Aragón

Nel turno di Superpole del round di Aragón è stato Nicolò Bulega a conquistare la pole position. Il 1:47.332 fatto segnare dal pilota Ducati, nuovo record della pista, non ha lasciato spazio ai suoi avversari. La pole position rappresenta un'iniezione di fiducia per Bulega, che proverà ad accorciare il distacco in campionato. Seconda posizione per Toprak Razgatlıoğlu. L'ultima volta che il pilota turco era partito dalla prima casella al MotorLand risale al 2022. Su questo tracciato il due volte campione del mondo non è mai riuscito a vincere, ma avrà oggi la sua prima occasione. Alle spalle della lotta mondiale, ci sono i gemelli Lowes. Alex Lowes ha chiuso la prima fila, grazie alla scia del fratello che gli ha permesso di assicurarsi la terza posizione. Quarta casella per Sam Lowes.

Petrucci 5°, solo 17° Montella

Quinta posizione in griglia per Danilo Petrucci, autore di una qualifica solida, che scatterà davanti ad Alvaro Bautista e ad Andrea Iannone, settimo. Alle loro spalle una compatta tripletta Yamaha, con Jonathan Rea alla guida dello schieramento giapponese, seguito da Andrea Locatelli e Remy Gardner. Più staccato Axel Bassani, undicesimo: il pilota italiano dovrà però partire dal fondo dello schieramento in Gara 1, una gara che si prospetta quindi tutta in salita. Dodicesima posizione per Michael van der Mark, seguito da Xavi Vierge. Continua il weekend complicato di Yari Montella, solo diciassettesimo.

WorldSBK | Aragón: i risultati della Superpole

Credits: WorldSBK

Giulia Pea