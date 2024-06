Italian F4 | Imola, gara-3: vince Slater all’ultimo respiro

Un colpo di scena finale regala la vittoria a Freddie Slater. Nell’ultima gara del weekend di Imola dell'Italian F4, il pilota Prema Racing sfrutta la rottura su un cordolo dell’ala anteriore di Hiyu Yamakoshi per tornare al successo. A podio anche Jack Beeton e Maxim Rehm.

Quarto centro stagionale per Slater

La corsa cambia faccia proprio nei giri conclusivi. Dopo che Hiyu Yamakoshi, leader in difesa dell’ennesima partenza al palo, e lo stesso Slater si erano sfidati sul filo dei centesimi, una rottura dell’ala anteriore tradisce il giapponese, causata da un passaggio troppo aggresivo sul cordolo interno della Variante Alta, a soli tre giri dal termine.

Slater si rifà così della squalifica di gara-1 e torna leader di campionato. Il britannico guida ora il campionato con 18 punti di vantaggio sul nipponico, non riuscito nel disperato tentativo di difendere la zona punti. Il pilota Van Amersfoort è stato costretto a rientrare ai box al termine della penultima tornata.

A gioire è anche il team US Racing, che piazza due vetture a podio. Pur staccato per tutta la corsa dal duo di testa, Jack Beeton chiude secondo, con gli stessi colori in terza si classifica Maxim Rehm, in crescita ed al suo primo podio nella categoria. Il terzo posto permette al tedesco di svettare nella classifica riservata ai rookie.

Il doppio “zero” delle prime due gare del weekend è parzialmente riscattato dal quarto posto ottenuto nell’evento conclusivo di Imola da Alex Powell. Il pilota Prema è anche quarto assoluto, non distante da un Akshay Bohra che lo segue in questa gara-3, tagliando il traguardo in quinta posizione.

Terza Prema a comparire nell’ordine d’arrivo quella di Kean Nakamura-Berta, davanti alla R-ace GP di Luka Sammalisto. La zona punti si chiude con Tomass Stolcermanis (Prema Racing), Reno Francot (Jenzer Motorsport) e Gustav Jonsson (Van Amersfoort).

Il solo Olivieri vede la bandiera a scacchi tra gli italiani

Gara sfortunata per i piloti che rappresentano il tricolore. Il solo Emanuele Olivieri ha visto il traguardo, tagliato in dodicesima posizione, mentre Davide Larini ha chiuso nella ghiaia la sua gara a poco più di dieci minuti dal termine, dopo un contatto scaturito da una difesa piuttosto ottimista del compagno di squadra Maximilian Popov. Un problema tecnico ha invece impossibilitato Alvise Rodella a prendedere il via della corsa.

La sole due settimane l’Italian Formula 4 tornerà in pista per il round 3, questa volta sul tracciato laziale di Vallelunga.

Da Imola - Samuele Fassino