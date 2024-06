F1 | GP Austria, qualifiche: dominio di Verstappen a Spielberg, Norris di nuovo in prima fila

Max Verstappen concede il bis dominando le qualifiche del GP di Austria e firmando la sua 40a pole position di carriera in Formula 1. L’olandese della Red Bull precede i britannici Lando Norris, su McLaren e George Russell (Mercedes) in griglia, mentre per le Ferrari è stata un’altra qualifica deludente.

Piastri beffato dai track limits, Leclerc esagera nell'ultimo colpo

Verstappen si riconferma dopo la Sprint Race di oggi, migliorando ancora i tempi fatti nella Sprint Qualifiying di ieri, arrivando a fermare il cronometro sull’1:04.314, un tempo irraggiungibile per i suoi avversari. Colui che ci arriva più “vicino” è nuovamente Lando Norris, ancora in prima fila ma stavolta a ben 404 millesimi da Max.

La McLaren stavolta non giocherà a due punte, in quanto Oscar Piastri si è visto cancellare il terzo tempo per track limits in curva 5, crollando di conseguenza al settimo posto finale. Ad aprire la seconda fila invece George Russell, con la Mercedes che si piazza nuovamente davanti alla Ferrari.

Per la Scuderia di Maranello c’è Carlos Sainz a limitare parzialmente i danni, con il quarto tempo a soli 11 millesimi da Russell. Charles Leclerc, invece, è di nuovo protagonista in negativo, stavolta con un errore all’ultimo giro mentre inseguiva una possibile top 3 che lo porta fuori alla penultima curva e gli impedisce di migliorare la sua sesta posizione finale.

Perez a quasi 9 decimi da Max, crolla l'Aston Martin

Il monegasco scatterà davanti a Piastri e ad un Sérgio Perez di nuovo anonimo in ottava posizione, a ben 888 millesimi da Verstappen. In quinta fila troviamo Nico Hulkenberg sulla Haas ed Esteban Ocon sulla Alpine, bravi a spiccare nel midfield per raggiungere la qualificazione al Q3.

Manca nuovamente all’ultima fase di qualifica invece la Racing Bulls, con Daniel Ricciardo 11° e fuori dal Q3 per soli 15 millesimi. L’australiano aprirà la quinta fila davanti a Kevin Magnussen (Haas), seguono un Pierre Gasly (Alpine) che si è visto cancellare il suo ultimo giro per track limits e un Yuki Tsunoda (RB) in difficoltà.

Grande delusione anche in casa Aston Martin con un impalpabile Fernando Alonso che rischia l'eliminazione al Q1 e si piazza 15°, mentre Lance Stroll si classifica 17° dietro anche ad Alexander Albon. Fuori al Q1 entrambe le Williams e le Sauber, con Valtteri Bottas, Logan Sargeant e Guanyu Zhou a completare lo schieramento per il Gran Premio di domani.

Credits: Formula 1 / X.com

Andrea Mattavelli