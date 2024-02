F1 | Test Bahrain 2024, Toto Wolff: "Red Bull veloce, sorpreso da Hamilton"

Toto Wolff ha espresso la propria opinione durante la prima giornata di test in Bahrain. Da team principal della Mercedes osserva i primi progressi della nuova monoposto anglo-tedesca, affidata alle sapienti mani di Lewis Hamilton e George Russell.

F1, TEST BAHRAIN: WOLFF NON È PREOCCUPATO DELLA RED BULL

L'ex pilota austriaco ha riportato ai microfoni di Sky Sport F1 il proprio commento sulla Red Bull, subito in cima alla classifica con Max Verstappen: “Sicuramente è veloce! Da quello che abbiamo visto, abbiamo già l’indicazione che la loro macchina va bene. Tutti gli altri sono vicini con i tempi. Abbiamo tre giorni: capiremo meglio alla fine”.

Le novità portate dal team di Milton Keynes hanno fatto parlare gli avversari, spaventandoli. Wolff, alla domanda specifica, ha minimizzato: “Il fondo piatto da il contributo maggiore alla performance, più della carrozzeria. Quello che non vediamo è più importante di quello che abbiamo sotto i nostri occhi”.

Non poteva mancare una dichiarazione su Chris Horner, il team principal Red Bull al centro di una vicenda che potrebbe costargli il posto. “La Red Bull ha deciso di aprire un’indagine indipendente e dobbiamo avere fiducia in questo processo. È un argomento molto importante. Noi difendiamo l’inclusione ed il rispetto, per cui dobbiamo credere in questa indagine. Ci sono molte congetture: non vogliamo parlare di quello che sia vero o non vero”.

Il numero uno della squadra tedesca si è soffermato anche sulla propria monoposto mostrando un cauto ottimismo in attesa del prossimo 2 marzo. "La base è migliore rispetto all’anno scorso. Tutti e due i piloti dicono che è una macchina su cui si può lavorare. L’anno scorso la macchina era difficile da capire. Su questa manca solo di sviluppare il progetto.”

SORPRESO DALL'ADDIO DI HAMILTON

Un altro argomento caldo della Formula 1, anche nei test in Bahrain, è la decisione di Lewis Hamilton di lasciare la Mercedes e di passare alla Ferrari. Wolff ha ammesso di essere rimasto sorpreso dalla scelta del sette volte campione. "Siamo andati in vacanza insieme. Io avevo fatto questo contratto di 1+1, sapevamo che potevamo perderlo dopo un anno. Non ho assistito al momento in cui ha deciso di andare via, ma è andata così. Facciamo con lui un buon ultimo anno, dopo una storia super spettacolare, per poi decidere cosa fare l’anno prossimo”.

Wolff ha fissato una deadline per decidere il nome del sostituto del sette volte campione. “Il mercato è molto dinamico. Guarderemo le prime gare: a maggio avremo una prospettiva migliore”. Ovviamente non è mancata una parola per Andrea Kimi Antonelli, atteso al debutto in FIA F2. “Non mettiamogli pressione, ha 17 anni e farà esperienza nel 2023”.

Riccardo Trullo