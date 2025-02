NASCAR | Atlanta: Bell e Joe Gibbs Racing tornano a vincere

Toyota torna a vincere con Joe Gibbs Racing nella NASCAR Cup Series ad Atlanta con Christopher Bell. Prima affermazione per l'americano nel catino georgiano, la 10ma in carriera dopo una bella lotta nel finale contro Kyle Larson e Carson Hocevar.

Due Stage senza tante sorprese ad Atlanta

Le prime due Stage sono state conquistate nell'ordine dalla Ford Mustang #21 Motorcraft/Quick Lane di Josh Berry e dalla Chevrolet ZL1 #5 HendirickCars.com di Kyle Larson. Pochi i colpi di scena da segnalare nei primi 100 giri ad eccezione dell'uscita di scena di Chase Elliott.

L'idolo locale di Hendrick Motorsports Chevrolet #9 è uscito di scena dopo aver colpito le barriere in curva 4, il georgiano si è girato ed è stato colpito dalla Ford #6 RFK Racing di Brad Keselowski.

La gara si infiamma a -70 to go

La corsa è entrata nel vivo a meno di 70 giri dalla fine dopo un incidente che ha visto l'uscita di scena di Cole Custer (3D Systems Ford #41), Ty Gibbs (SAIA LTL Freight Toyota #54), Daniel Suarez (Freeway Insurance Chevrolet #99) e Noah Gragson (TitleMax Ford #4).

Ford ha provato a riprendere in mano la corsa dopo aver semplicemente dominato la scena nella prima parte. Presente in lotta anche la Chevrolet ZL1 #8 RCR di Kyle Busch, protagonista lo scorso anno del finale più serrato di sempre della storia della NASCAR proprio ad Altanta con il già citato messicano Suarez e Ryan Blaney.

Blaney e Byron out, overtime

Austin Cindric (Menards/Delta Ford #2) ha tentato di fare selezione nel finale prima di subire l'attacco da parte di Larson, Christopher Bell (DEWALT Toyota #20) e William Byron (Liberty University Chevrolet #24).

Il vincitore dell'ultima Daytona 500 si è toccato con l'ex campione della NASCAR Xfinity Series che all'esterno ha provato senza riuscirci a superare la Chevrolet ZL1 #5 Hendrick Motorsports di Larson.

Bell vince prima della caution

Il californiano, mai a segno in un ovale come Daytona, Talladega oppure il rinnovato Atlanta, si è conteso il successo all'overtime contro Bell. L'ultimo giro si è concluso anticipatamente in seguito ad un incidente causato dopo curva 2 da Berry, la NASCAR ha quindi deciso di terminare la competizione in regime di bandiera gialla premiando il #20 di Joe Gibbs Racing.

Il nativo di Norman ha tentato all'esterno di passare Larson prima di entrare in curva 3-4, puntualmente ‘spinto’ da Carson Hocevar (Delaware Life Chevrolet #77), secondo al momento della caution per pochi centimetri davanti a Larson.

Ryan Blaney (BodyArmor Zero Sugar Ford #12), nonostante un testacoda nel finale provocato proprio da Hocevar, ha concluso in quarta piazza precedendo Ricky Stenhouse Jr. (Martin's Famous Potato Rolls Chevrolet #47) e Denny Hamlin (Yahoo! Toyota #11).

Settimana prossima appuntamento su road course in Texas nella versione ‘National’ del Circuit of The Americas.

Luca Pellegrini