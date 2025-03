FIA F2 | Test Bahrain, Day 3: Verschoor guida il gruppo

Richard Verschoor e MP Motorsport chiudono al comando la tre giorni di test in-season della FIA Formula 2 in Bahrain. Il “veterano” della categoria ha preceduto in classifica Joshua Dürksen (AIX Racing) e Sami Meguetounif (Trident) in una giornata più lenta sul profilo dei tempi ma molto attiva sulla pista di Sakhir. Assenti Amaury Cordeel, Alex Dunne, Jak Crawford e Max Estrerson, con i piloti di Rodin Motorsport, DAMS Lucas Oil e Trident che hanno dovuto saltare l’ultima giornata a seguito della penalità commissionata ai test prestagionali di Barcellona per i buchi fatti sui diffusori delle loro vetture da parte dei loro team.

Mattino

La sessione mattutina si è conclusa con le due monoposto Van Amersfoort Racing di John Bennett e Rafael Villagómez in testa con dei tempi però molto più lenti rispetto al pomeriggio, cosi come nei giorni precedenti. Del britannico la miglior prestazione in 1:47.228 con 44 giri messi a referto, mentre il compagno messicano si è fermato a 271 millesimi con altrettanti giri. A 522 millesimi troviamo Cian Shields con 34 tornate a precedere il suo compagno di squadra AIX Racing Joshua Dürksen (+0.534), quarto dopo 37 passaggi del circuito di Sakhir.

Segue per la top 5 Oliver Goethe (MP Motorsport) con 29 giri, subito dietro Sebastian Montoya (Prema) con 34 tornate mentre ad oltre un secondo da Bennett troviamo Richard Verschoor (MP Motorsport, 29 giri). Ottavo tempo per Arvid Lindblad (Campos Racing, 40), nono per un Gabriele Minì che con la Prema è stato lo stakanovista della sessione con 41 giri. A completare la top 10 della mattinata abbiamo Luke Browning con 41 giri fatti a bordo della HiTech TGR, ultimo Leonardo Fornaroli (Invicta Racing, 50).

Credits: livetiming.getraceresults.com

Pomeriggio

L’ultima sessione di giornata e dell’intera tre giorni di test si è conclusa con Richard Verschoor in testa: l’esperto pilota di MP Motorsport ha registrato nei suoi 25 giri il miglior tempo in 1:43.273, un crono comunque superiore alla miglior prestazione complessiva firmata dal palermitano Gabriele Minì (1:42.488) nella giornata di ieri. A seguire troviamo Joshua Dürksen a 121 millesimi dopo 37 tornate percorse con la vettura di AIX Racing, mentre Sami Meguetounif (+0.425) è terzo con la monoposto di Trident dopo 32 giri.

A oltre 7 decimi dal leader abbiamo Oliver Goethe (MP Motorsport, 26 giri) e Cian Shields (AIX Racing, 32), mentre tutti gli altri hanno effettuato un lavoro diverso, senza cercare il tempo. Tra questi c’è Dino Beganovic, sesto (+2.323) dopo 32 giri con HiTech TGR in una giornata che ha visto l’annuncio del suo debutto in un weekend F1 con Ferrari in occasione delle FP1 del GP Bahrain. Seguono Kush Maini (DAMS Lucas Oil, 46 giri), Sebastian Montoya (Prema, 40), Victor Martins (ART Grand Prix, 29) e Rafael Villagómez (Van Amersfoort Racing, 42) a completare la top 10. 13° e 14° gli italiani Gabriele Minì (Prema) e Leonardo Fornaroli (Invicta Racing), entrambi a 42 giri.

Credits: livetiming.getraceresults.com

Con la tre giorni di Sakhir in archivio, piloti e team della FIA F2 potranno usare i dati raccolti in questi test per proseguire la loro preparazione in vista della ripresa della stagione, con la seconda tappa del campionato prevista sempre al Circuito Internazionale del Bahrain nel weekend dall'11 al 13 aprile.

Andrea Mattavelli