Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 24/25 maggio

Un weekend ricco di emozioni ti attende su LiveGP.it! Con noi potrai seguire su un'unica pagina tutti gli appuntamenti del motorsport in diretta streaming, senza dover perdere tempo a cercare i link…in giro per il web. Allaccia le cinture e sali a bordo con noi per vivere il mondo dei motori…in tempo reale!

Protagonista Vallelunga con un nuovo ACI Racing Weekend in un fine settimana che vedrà anche le gare di qualificazione della 24h del Nurbugring, il DTM dal Lausitzring, il BTCC da Snetterton ed anche il British GT da Oulton Park (in azione lunedì e non domenica).

Buon divertimento con tutto il motorsport in diretta streaming su LiveGP.it e…continua a seguirci per i prossimi appuntamenti in pista!

Articolo in aggiornamento

Le dirette di sabato 24 maggio

8.55 | DTM - Lausitzring Q1

12.05 | Formula 4 Italia - Vallelunga race-1

12.15 | DTM - Lausitzring race-1

12.50 | ADAC GT Masters - Lausitzring race-1

13.45 | Ferrari Challenge Europe - Hockenheim day-1

14.05 | Campionato Italiano Sprint GT Cup - Vallelunga race-1

14.45 | ADAC 24h Nürburgring Qualifiers race-1

15.30 | TCR Italy DSG - Vallelunga race-1

16.45 | British GT Championship - Oulton Park qualifiche

TBA | BTCC - Snetterton qualifiche

16.10 | Campionato Italiano GT Sprint - Vallelunga race-1

17.55 | Formula 4 Italia - Vallelunga race-2

18.55 | TCR Italy - Vallelunga race-1

Le dirette di domenica 25 maggio

8.50 | Formula 4 Italia - Vallelunga race-3

8.50 | DTM - Lausitzring Q2

10.35 | ADAC 24h Nürburgring Qualifiers race-2

10.05 | Campionato Italiano Sprint GT Cup - Vallelunga race-2

11.00 | BTCC - Snetterton race day

11.35 | TCR Italy DSG - Vallelunga race-2

12.55 | Campionato Italiano GT Sprint - Vallelunga race-2

13.15 | DTM - Lausitzring race-2

13.45 | Ferrari Challenge Europe - Hockenheim day-2

14.50 | ADAC GT Masters - Lausitzring race-2

15.25 | Formula 4 Italia - Vallelunga race-4

16.25 | TCR Italy - Vallelunga race-2

Le dirette di lunedì 26 maggio

11.45 | British GT Championship - Oulton Park race-1

16.45 | British GT Championship - Oulton Park race-2