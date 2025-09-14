Moto3 | GP San Marino, Gara: Rueda conquista Misano in volata su Quiles

A trionfare nel Gran Premio di San Marino della Moto3 è stato Jose Antonio Rueda, che ha conquistato l'ottava vittoria stagionale. Hanno completato il podio Maximo Quiles e Adrian Fernandez.

Josè Antonio Rueda e il sorpasso vincente

La gara di Moto3 sul tracciato di Misano ha regalato grande spettacolo. Gli ultimi giri sono stati carichi di tensione e hanno lasciato il pubblico con il fiato sospeso. Alla fine ad avere la meglio è stato Josè Antonio Rueda, che ha tagliato per primo il traguardo. Lo spagnolo ha preso il comando a metà gara e ha provato a dettare il ritmo, ma gli inseguitori gli hanno reso la fuga complicata. Con un sorpasso decisivo all'ultima curva su Maximo Quiles, Rueda è riuscito a trionfare, allungando definitivamente nel mondiale. Secondo posto per Maximo Quiles, che nell'ultimo giro ha provato a mettersi davanti, ma una piccola sbavatura non gli ha permesso di mantenere la testa. Adrian Fernandez ha completato la Top 3, sfruttando la battaglia finale per ritornare sul podio.

Quarta posizione per Joel Kelso, seguito da Ángel Piqueras. Solo sesto Valentin Perrone. L'argentino, partito dalla pole position, ha commesso un errore all'ultimo giro che non gli ha permesso di chiudere la gara nei primi tre. Il sogno di David Muñoz di salire sul podio a Misano è stato infranto a causa di un contatto con Valentin Perrone. Lo spagnolo, protagonista dei primi giri, ha tentato un sorpasso azzardato che lo ha messo fuori dai giochi, relegandolo alle retrovie. Il pilota Intact GP ha poi chiuso in settima posizione.

La gara degli italiani

In difficoltà gli italiani. Nona posizione per Guido Pini, primo degli italiani, seguito da Alvaro Carpe. Tredicesimo Dennis Foggia, seguito da David Almansa e Scott Ogden. Diciottesimo Stefano Nepa e ventesimo Riccardo Rossi. Gara sfortunata per Nicola Carraro, costretto a fermarsi ai box per problemi tecnici. Tornato in pista ha chiuso in ventiduesima posizione. Out Luca Lunetta a pochi giri dalla fine: brutta caduta per il pilota Sic58, fortunatamente senza conseguenze fisiche.

Moto3 | GP San Marino: i risultati della gara

Credits: MotoGP

Giulia Pea