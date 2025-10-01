MotoGP | GP Indonesia: tutte le info e gli orari per Mandalika

La MotoGP torna a correre in Indonesia per la seconda metà asiatica della stagione. Sulla pista di Mandalika il titolo mondiale non è più in gioco, ma la battaglia per le altre posizioni è ancora aperta.

Marc Márquez tranquillo con il titolo in tasca, lotta aperta per la Top 3

Dopo la vittoria storica del titolo mondiale a Motegi, Marc Márquez ha portato a termine la grande missione di questo 2025 e si è laureato per la nona volta campione del mondo. Con il trofeo ormai a casa Márquez, il #93 può dormire sogni tranquilli e affrontare il weekend indonesiano con più calma, forte dei suoi 541 punti in classifica. Chi invece tranquillo ancora non può dirsi è il fratello Àlex Márquez, che sebbene sia stato contendente al titolo, ora deve difendere saldamente la sua seconda posizione e consolidarla più che può, magari portando a casa un podio o una vittoria anche a Mandalika. Alle sue spalle arriva con slancio Pecco Bagnaia, forte della sua vittoria a Motegi contro ogni previsione e ora determinato più che mai a terminare la stagione in maniera positiva. Chi cercherà di togliergli la tranquillità è Marco Bezzecchi, che ora come ora si trova a -33 dal compagno di Academy e che fino a questo momento è stato protagonista di ottime prestazioni in sella all’Aprilia. Grande assente invece il suo compagno Jorge Martín, che dopo l’incidente in partenza nella Sprint di Motegi è stato operato per la frattura alla clavicola e ora attende di poter iniziare il percorso di recupero. Un altro spostamento negli equilibri della classifica si potrebbe vedere nella lotta alla quinta posizione, con Pedro Acosta a solo 1 punto di distanza da Franco Morbidelli e pronto a rifarsi della sfortuna incontrata in Giappone. Dalla terra del Sol Levante arriva invece in grande spolvero Joan Mir, che lì ha conquistato il suo primo podio dal 2022, a dimostrazione dei progressi fatti da Honda. Più complicata invece la situazione in Yamaha, che vede Fabio Quartararo sempre - o quasi - protagonista in Qualifica, ma sempre in difficoltà in gara.

Il circuito di Mandalika

Credits: MotoGP

- Lunghezza: 4,3km

- Curve: 17 (11 a destra e 6 a sinistra)

- Rettilineo più lungo: 723m

- Distanza gara Moto3: 20 giri (86,02km)

- Distanza gara Moto2: 22 giri (94,62km)

- Distanza Sprint MotoGP: 13 giri (55,9km)

- Distanza gara MotoGP: 27 giri (116,13km)

MotoGP | GP Indonesia: tutti gli orari del weekend

Tutte le sessioni del Gran Premio d’Indonesia 2025 verranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP (ch. 208), con la possibilità di vederle anche sulla piattaforma NowTV. Come accade spesso per le gare al di fuori dell’Europa, le Qualifiche e la Sprint del sabato verranno trasmesse in diretta in chiaro sul canale TV8, mentre le gare della domenica saranno in differita.

Ricordiamo inoltre ai nostri lettori che LiveGP.it seguirà e commenterà tutta l’azione in pista in Indonesia anche sui suoi canali social e sul canale Youtube della redazione. Di seguito ecco tutti gli orari da sapere per non perdersi nulla del weekend a Mandalika:

Giovedì 2 ottobre

10:00 | Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 3 ottobre

3:00 | Moto3 FP1

3:50 | Moto2 FP1

4:45 | MotoGP FP1

7:15 | Moto3 Practice

8:05 | Moto2 Practice

9:00 | MotoGP Practice

Sabato 4 ottobre

2:40 | Moto3 FP2

3:25 | Moto2 FP2

4:10 | MotoGP FP2

4:50 | MotoGP Qualifiche (diretta TV8)

6:45 | Moto3 Qualifiche (diretta TV8)

7:40 | Moto2 Qualifiche (diretta TV8)

9:00 | MotoGP Sprint (diretta TV8)

Domenica 5 ottobre

4:40 | WUP MotoGP

6:00 | Gara Moto3 (differita TV8 11:05)

7:15 | Gara Moto2 (differita TV8 12:20)

9:00 | Gara MotoGP (differita TV8 14:05)

Valentina Bossi

Leggi anche: MotoGP | Mandalika 2024: l’ultima vittoria di Jorge Martín prima dell’infortunio