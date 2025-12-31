LiveGP.it chiude il 2025 in crescita: numeri, passione e ambizioni per il futuro del motorsport

Un totale di quasi tremila articoli pubblicati (2878, per la precisione) e una copertura che ha abbracciato circa quaranta campionati in pista, tra due e quattro ruote. Sono questi alcuni dei numeri che raccontano il 2025 di LiveGP.it, in un anno che ha confermato la testata come una delle realtà indipendenti più attive e riconoscibili nel panorama dell’informazione italiana sul motorsport.

Fondata e diretta da Marco Privitera, LiveGP.it ha affrontato la sua tredicesima stagione consecutiva con la stessa filosofia che ne ha accompagnato il percorso fin dalle origini: raccontare il motorsport con competenza, passione e totale indipendenza editoriale.

Un lavoro quotidiano al servizio dei lettori

Il 2025 è stato il risultato di uno sforzo collettivo importante, reso possibile dall’impegno costante di una redazione instancabile. Un gruppo di collaboratori che, di settimana in settimana, ha garantito una presenza costante sui circuiti italiani ed europei, vivendo il paddock in prima linea e offrendo ai lettori un racconto diretto, puntuale e approfondito degli eventi.

Non solo cronaca, ma anche analisi tecniche, approfondimenti, interviste, rubriche storiche e dirette streaming hanno arricchito l’offerta editoriale, permettendo a LiveGP.it di seguire con continuità tanto i grandi campionati internazionali quanto le serie nazionali e le realtà emergenti, grazie al ruolo di media partner ufficiali di campionati quali FX Racing Weekend e Time Attack Italia.

Crescita costante e informazione indipendente

Il riscontro del pubblico ha rappresentato, ancora una volta, la conferma della bontà del lavoro svolto. Nel corso del 2025, LiveGP.it ha fatto registrare un incremento di traffico a doppia cifra rispetto all’anno precedente, dimostrando come sia possibile crescere mantenendo un’informazione libera e indipendente, pur senza il supporto di alcun grande gruppo editoriale. Un risultato che valorizza non solo i numeri, ma soprattutto la fiducia dei lettori, vero motore del progetto.

Dalla Formula 1 alle categorie Turismo e GT, passando per le serie nazionali, il mondo delle due ruote e i campionati emergenti, LiveGP.it ha continuato a garantire una copertura ampia e trasversale, dando spazio tanto ai grandi protagonisti quanto alle storie meno conosciute, ma non per questo meno meritevoli di attenzione.

Lo sguardo rivolto al 2026

Il futuro rappresenta una nuova sfida e, allo stesso tempo, una grande opportunità. Le ambizioni per il 2026 sono chiare: ampliare ulteriormente la copertura dei campionati seguiti, rafforzare la presenza sui circuiti, investire su nuovi format editoriali e digitali e rendere l’esperienza dei lettori sempre più completa e coinvolgente.

Un percorso che continuerà a poggiare su valori solidi e riconoscibili: credibilità, indipendenza, qualità dei contenuti e rispetto per chi ogni giorno sceglie LiveGP.it per informarsi.

Le parole del direttore

A tracciare il bilancio del 2025 è il direttore Marco Privitera:

“Il 2025 è stato un anno impegnativo ma estremamente significativo. Dietro a ogni numero c’è il lavoro enorme di una redazione che vive il motorsport con passione e grande senso di responsabilità. Senza l’abnegazione dei nostri collaboratori e senza il sostegno dei lettori, nulla di tutto questo sarebbe possibile. Abbiamo affrontato un'annata in cui anche le difficoltà, spesso indipendenti rispetto alla nostra volontà, ci hanno reso più forti. Guardiamo al futuro con entusiasmo, nuove ambizioni e la stessa voglia di raccontare il motorsport in modo libero e indipendente. A tutti i nostri lettori, un sincero augurio di buon 2026.”

Un augurio che diventa anche un impegno: continuare a essere al fianco degli appassionati, raccontando il motorsport con la stessa passione di sempre, stagione dopo stagione.

La Redazione