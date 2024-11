MotoGP | GP Barcellona: Martín vs Bagnaia, info e orari dell'ultima battaglia

Questo fine settimana il circuito di Barcellona ospita l'ultima gara stagionale della MotoGP, valida per l'assegnazione del titolo di Campione del Mondo 2024, conteso dal leader Jorge Martín e dal suo inseguitore Pecco Bagnaia. Andiamo a snocciolare le informazioni principali e gli orari del Motul Solidarity Grand Prix of Barcelona, denominazione voluta da Dorna e FIM per esprimere vicinanza a tutta la Comunità Valenciana, sconvolta dalla disastrosa alluvione.

In Catalunya il lato sportivo vede logicamente nello scontro tra Martín e Bagnaia il primo macro-argomento: lo spagnolo ha la possibilità di lasciare Pramac Racing con il titolo iridato tra le mani, vantando 24 lunghezze di vantaggio su Bagnaia. Tra Sprint e Gran Premio sono 37 i punti disponibili, pertanto per conquistare il secondo Mondiale Piloti della carriera lo spagnolo si può appellare anche solo ai piazzamenti. Bagnaia, invece, è obbligato a vincere entrambe le corse, sperando dal suo punto di vista in qualche inciampo di Martín per tenere stretto il trono della MotoGP.

Il GP di Barcellona, inoltre, è la gara delle ultime volte: Pramac Racing è ai saluti con Ducati ed è pronta ad abbracciare Yamaha, ritrovando nel box Jack Miller a partire dai test. Ultimo weekend toccante anche per Aleix Espargaró, ormai prossimo ad appendere il casco al chiodo da pilota titolare, intravedendo già il ruolo di collaudatore Honda HRC. All'epilogo anche la carriera di titolare per Takaaki Nakagami, che lascia spazio a Somkiat Chantra in LCR, preparandosi a svolgere la mansione di HRC Test Rider in Giappone.

L'ULTIMA VOLTA IN CATALUNYA

Ma com'è andata la gara corsa al Montmelò a fine maggio? Nel caldo contesto catalano la MotoGP Sprint ha visto Pecco Bagnaia cestinare i 12 punti della vittoria con una caduta in curva 5 a pochi passi dal traguardo, fatto che ha permesso all'Aprilia di Aleix Espargaró di vincere davanti a Marc Marquez, Pedro Acosta e Jorge Martín. Nel GP della domenica Bagnaia si è rifatto, vincendo con uno scarto di circa due secondi sull'attuale leader del Mondiale, mentre Marc Marquez ha piegato per poco più di un decimo Espargaró, infilando il terzo podio consecutivo. Tornando a Bagnaia, fa strano pensare che da Barcellona il torinese abbia conquistato quattro vittorie di fila, chiudendo il gap su Martín e immaginando una seconda parte di stagione in scioltezza. Così, però, non è stato, con il 26enne di Madrid capace di imporsi presentandosi all'ultimo GP con 24 punti di vantaggio.

IL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

La mappa del Circuit de Barcelona-Catalunya

Lunghezza: 4,6 km

Curve: 14 (8 destra – 6 sinistra)

Rettilineo più lungo: 1074 metri

Distanza gara Moto3: 18 giri (83,8 km)

Distanza gara Moto2: 21 giri (97,8 km)

Distanza gara MotoGP Sprint: 12 Giri (55,2 km)

Distanza gara MotoGP: 24 Giri (111,7 km)

ORARI E PROGRAMMA GP CATALUNYA MOTOGP

L'intero fine settimana della MotoGP in Catalunya sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, mentre TV8 proporrà in chiaro tutte le sessioni in diretta a partire dalle qualifiche del sabato. Ricordiamo che LiveGP.it sarà live sui propri canali social per raccontare la Sprint e il Gran Premio di Barcellona 2024.

Giovedì 14 novembre

15:00 | Conferenza Stampa

Venerdì 15 novembre

09:00 | Moto3 - FP1

09:50 | Moto2 - FP1

10:45 | MotoGP - FP1

13:15 | Moto3 - FP2

14:05 | Moto2 - FP2

15:00 | MotoGP - Prove

Sabato 16 novembre

08:40 | Moto3 - FP3

09:25 | Moto2 - FP3

10:10 | MotoGP - FP2

10:50 | MotoGP - Qualifiche

12:50 | Moto3 - Qualifiche

13:45 | Moto2 - Qualifiche

15:00 | MotoGP Sprint

Domenica 17 novembre

09:40 | MotoGP - Warm Up

10:00 | Rider Fan Parade

11:00 | Moto3 - Gara

12:15 | Moto2 - Gara

14:00 | MotoGP - Gara

Matteo Pittaccio