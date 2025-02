F1 | McLaren: Peter Prodromou rinnova con il team di Woking

In attesa dell'inizio della preseason del Mondiale F1 2025, McLaren ha annunciato in giornata il rinnovo pluriennale del suo Direttore Tecnico per l'Aerodinamica Peter Prodromou. L'ingegnere britannico di origini cipriote, che lavora a Woking dal 2014 e ha preso questo ruolo dal 2023, è stato indicato più volte indicato come uno degli uomini chiave della risalita effettuata negli ultimi anni fino alla conquista dell'ultimo Mondiale Costruttori.

La carriera di Prodromou, tra i titoli di Vettel e la scalata in McLaren

Nato a Londra il 14 gennaio 1969, Prodromou iniziò la sua carriera in Formula 1 proprio in McLaren, unendosi alla scuderia britannica nel 1991 dopo essersi laureato all'Imperial College. Da lì ha cominciato a farsi notare, scalando le gerarchie del team di Woking fino diventarne il capo aerodinamico e numero due di Adrian Newey, che seguì poi quando il mago degli ingegneri si trasferì alla Red Bull nel 2006. A Milton Keynes Peter diede un contributo significativo alla striscia di 4 titoli consecutivi di Sebastian Vettel che durò dal 2010 al 2013, dopodiché egli tornò alla McLaren come capo ingegnere.

Nel 2020, Prodromou è tornato ad avere un ruolo più importante nella sezione dell'aerodinamica prima della ristrutturazione dell'organigramma portata avanti da Andrea Stella nel 2023, in cui Peter venne nominato Direttore Tecnico per l'Aerodinamica, coordinandosi insieme agli altri direttori per il car concept and performance (allora l'ex-Ferrari David Sanchez) e per l'ingegneria e design (Neil Houldey). La conferma di Peter Prodromou insieme a quelle dei piloti Lando Norris e Oscar Piastri rappresenta dunque un chiaro segnale d'intenti di McLaren di continuare a lottare al vertice dello sport anche nei prossimi anni.

Credits: formula1.com

Le dichiarazioni

Tutto ciò rappresenta una grande soddisfazione per entrambe le parti, a partire ovviamente da un Peter Prodromou che si dice contento di poter continuare a lavorare nella scuderia di Woking.

Sono lieto di poter continuare nel mio ruolo di Direttore Tecnico per l'Aerodinamica alla McLaren. È un onore essere parte di un team così collaborativo e di aver contribuito alla loro risalita. Sulla scia dei successi nell'ultima stagione, non vedo l'ora di contribuire ancora di più alla nostra ambizione condivisa di vincere altri titoli mondiali. Sono grato a Zak (Brown) e ad Andrea (Stella) per la loro continua fiducia nei miei confronti e anche a tutti i miei colleghi nel team per avermi fornito il miglior supporto possibile sia a livello personale che a quello professionale.

A sua volta, il team principal Andrea Stella spera che insieme a lui il team potrà continuare a lottare al vertice nei prossimi anni.

È un grande privilegio per me confermare l'estensione del contratto di Prodromou per più anni. La leadership culturale, organizzativa e tecnica che Peter ha portato è stato di grande valore ed è stato un architetto chiave nel cambio di passo del team nelle performance dentro e fuori dalla pista, arrivando alla conquista del nostro nono Mondiale Costruttori in Formula 1 nel 2024. Non avremo potuto fare questo viaggio senza Peter e non vediamo l'ora di continuare a lottare per altri titoli mondiali insieme. Grazie Peter per l'impegno e la dedizione che metti nel team McLaren, siamo orgogliosi di poterti chiamarti un nostro compagno di squadra.

Andrea Mattavelli