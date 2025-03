FIA F3 | Melbourne, Sprint Race: Ramos vince tra le bandiere gialle

La stagione 2025 di FIA F3 ha preso il via con la prima gara in Australia, la Sprint Race. Ad aggiudicarsela è Santiago Ramos (Van Amersfoort Racing), primo vincitore con le nuovissime monoposto. Martinius Stenshorne (Hitech) e Roman Bilinski (Rodin) completano il podio, rallentati nel finale dall'ingresso di una Safety Car.

La cronaca, Ramos parte forte

La Sprint Race di FIA F3 in quel di Melbourne è stata segnata da un via concitato. La Safety Car è stata subito protagonista, inserita dalla direzione gara dopo un incidente che ha visto coinvolti il poleman della race-2 Rafael Camara (Trident), Laurens Van Hoepen e James Wharton, quest'ultimi compagni in ART Grand Prix.

Nel frattempo, Santiago Ramos, abile a resistere agli attacchi di Martinius Stenshorne. Il messicano, partito dalla pole position con l'inversione della griglia rispetto al risultato delle qualifiche di ieri, non ha mai perso il comando della graduatoria, leader a 4 giri dalla fine in occasione dell'ultima neutralizzazione della giornata.

I commissari hanno infatti richiamato in azione la vettura di sicurezza per un incidente in curva 3 che ha coinvolto Javier Sagrera (AIX Racing) e Bruno del Pino (MP Motorsport).

Romañ Bilinski ha completato il podio, difendendo la terza posizione da Tasanapol Inthraphuvasak (Campos), Matias Zagazeta (DAMS) e Nikita Bedrin (AIX Racing). I piloti citati hanno chiuso nell'ordine a ridosso del podio precedendo Théophile Naël (Van Amersfoort Racing), Nikola Tsolov (Campos), Callum Voisin (Rodin) e Noel León (Prema).

Numerose interruzioni

Le due interruzioni citate hanno limitato a più riprese il primo impegno della FIA F3 con le nuove monoposto, al debutto quest'anno dopo un'importante fase di test invernali.

Purtroppo il day-1 in Australia non ha sorriso ai piloti italiani. Nicola Lacorte (DAMS), scattato ultimo, ha chiuso in 16ma piazza dopo una bella rimonta, mentre Brando Badoer (Prema) si è inserito 18mo precedendo Nicola Marinangeli (AIX Racing).

Appuntamento in pista con la Feature Race, per ragioni di fuso orario, questa sera (sabato 15 marzo) alle ore 23.00 italiane. Camara scatterà dalla pole come già citato in precedenza, pronto per confermarsi in cima alla graduatoria come fatto oggi da Ramos.

Ordine di arrivo

Ecco l'ordine di arrivo della Sprint Race che ha aperto la stagione di F3 2025 a Melbourne:

Crediti foto: livetiming F3

Anna Botton