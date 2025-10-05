F1 | GP Singapore, Russell e Verstappen cercano il colpo: la cronaca LIVE

Gara tosta, ero concentrato a non commettere errori. Ho avuto qualche possibilità ma sarebbe stato un rischio esagerato, peccato perché il nostro ritmo era ottimo. Abbiamo comunque vinto il Costruttori, sono contento. La pista al via era scivolosa, sono le corse. Mi sono messo all'interno, c'è stata una piccola collisione ma nulla di più. Speravo di avere più opportunità ma sono contento.