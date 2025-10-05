F1 | GP Singapore, Russell e Verstappen cercano il colpo: la cronaca LIVE
A Singapore George Russell e Max Verstappen cercano il colpo contro le McLaren che sono costrette ad inseguire. Anche Ferrari costretta al recupero.
A Singapore è tutto pronto per il 18° round del Mondiale 2025 di F1: una gara chiave nella lotta per il titolo iridato anche alla luce dei risultati della qualifica che ha visto George Russell conquistare la pole position davanti a Max Verstappen, con l'olandese che è ancora a caccia della prima vittoria a Marina Bay.
Le McLaren invece devono inseguire, con Oscar Piastri che parte in vantaggio nei confronti di Lando Norris: l'australiano apre la seconda fila, mentre l'inglese è quinto e dovrà spingere per ridurre ancora il gap di 25 punti che c'è tra loro. Quarto c'è un ottimo e convincente Kimi Antonelli, che conferma come Mercedes possa essere favorita oggi a Marina Bay e pronta a tornare alla vittoria sotto le luci di Singapore per la prima volta dal 2018 quando a trionfare fu Lewis Hamilton. Parlando proprio di Hamilton, l'inglese scatta sesto davanti a Charles Leclerc: anche per Ferrari necessaria una rimonta per poter raddrizzare un altro weekend difficile.
Da tenere sott'occhio il fattore meteo, con il solito caldo che può condizionare la gara, ma soprattutto il fattore Safety Car: nel 93% dei precedenti la vettura di sicurezza è entrata in azione. Il tutto nel giorno dell'anniversario del Gran Premio del Giappone 2014 e dell'incidente di Jules Bianchi che gli costò poi la vita.
Clicca QUI per tutti gli aggiornamenti
Mattia Fundarò
GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, CI VEDIAMO AD AUSTIN!
Noi chiudiamo qui questa lunga diretta, ma non abbandonate le pagine di LiveGP.it per tutti gli approfondimenti dei temi più importanti in arrivo da Singapore. Noi torniamo tra due settimane quando la F1 correrà ad Austin per il GP degli Stati Uniti. Ciao!
-
🚨 HAMILTON SOTTO INVESTIGAZIONE PER TRACK LIMITS
Segnaliamo che Hamilton è sotto investigazione per track limits, probabilmente segnalati visti i problemi ai freni che l'inglese ha avuto nel finale di gara.
-
LA CLASSIFICA COSTRUTTORI: MERCEDES ALLUNGA SU FERRARI
Tra i Costruttori, detto del successo assoluto di McLaren con 6 gare d'anticipo, la Mercedes ha allungato sulla Ferrari portando a 25 punti il vantaggio sulla Rossa. La Ferrari vede avvicinarsi anche la Red Bull, ora distante solo 10 punti.
Tra gli altri team, Williams resta saldamente quinta con 30 punti sulla Racing Bulls, Aston Martin accorcia proprio sul team di Faenza dal quale ora dista solo 6 punti: accesa la lotta per il sesto posto.
-
LA CLASSIFICA PILOTI: NORRIS ACCORCIA A 22 PUNTI
Nel Mondiale Norris accorcia a 22 punti il suo distacco da Piastri, mentre Verstappen è a 63 lunghezze dall'australiano.
Russell a sua volta accorcia su Max portando a 36 i punti di distacco dal terzo posto e allunga su Leclerc in ottica quarto posto. L'unico cambio in classifica è il balzo di Alonso in 11^ posizione con 34 punti, superati Sainz e Stroll con lo spagnolo che a sua volta passa Stroll e lo aggancia a quota 32.
-
-
🎙 RUSSELL: "VITTORIA INATTESA"
Ieri ho detto che se avessi dovuto fare una lista di vittorie, questa era in fondo. Dobbiamo capire perché le cose sono andate bene, realisticamente Lando è stato velocissimo, sempre vicino a Max e qui non è semplice. Festeggiamo e poi pensiamo ad Austin.
-
🎙 NORRIS: "GARA TOSTA"
Gara tosta, ero concentrato a non commettere errori. Ho avuto qualche possibilità ma sarebbe stato un rischio esagerato, peccato perché il nostro ritmo era ottimo. Abbiamo comunque vinto il Costruttori, sono contento. La pista al via era scivolosa, sono le corse. Mi sono messo all'interno, c'è stata una piccola collisione ma nulla di più. Speravo di avere più opportunità ma sono contento.
-
🎙 VERSTAPPEN: "FATTO IL MASSIMO"
La pista si era asciugata e partendo sul lato sporco abbiamo optato per qualcosa di diverso. Se mantieni la posizione in curva 1 non tenti qualcosa di pazzo. Nel primo stint abbiamo pensato a sopravvivere ma poi la gara è stata più difficile del previsto, dobbiamo capire perché. Comunque qui, anche se avessi comunque avuto più passo non sarei comunque riuscito a passare. Il secondo posto è il massimo.
-
🎙 RUSSELL: "FANTASTICO"
È stato fantastico, specialmente dopo il ‘23. Abbiamo compensato oggi, sono grato al team, hanno lavorato benissimo. Siamo molto contenti. Venerdì è stata difficile e non mi sentivo bene, quando sono arrivato in Q3 mi sono sentito alla grande. Al via sono stato un po’ nervoso, il primo stint è stato grandioso.
-
🎙 BROWN: "SPERIAMO IN ALTRE VITTORIE"
Oscar e Lando hanno guidato bene tutto l'anno, come avete visto li stiamo lasciando correre, oggi sono andati sul filo del rasoio ma corrono in modo pulito e speriamo ci siano altre vittorie per entrambi.
-
🎙 STELLA: "EMOZIONE INCREDIBILE"
Emozione incredibile, voglio condividerla con il team. Mancano ancora 6 gare, è incredibile. Grazie al lavoro di squadra, ai partner e agli sponsor tecnici. Stiamo lavorando per continuare questa striscia di vittorie, con il cambio tecnico è difficile ma stiamo dando tutto per riuscirci.
-
🎙 BROWN: "BELLISSIMO"
Bellissimo, team incredibile qui e a Woking, tutti hanno fatto un lavoro magnifico. La leadership di Andrea, i proprietari e gli azionisti, è stato fantastico vincere due titoli consecutivi.
-
62th
MCLAREN 10 VOLTE CAMPIONE COSTRUTTORI
Per McLaren è il bis iridato dopo il successo dello scorso anno arrivato ad Abu Dhabi.
-
62th
LA CLASSIFICA FINALE
-
62th
ANTONELLI QUINTO, HAMILTON RESISTE SU ALONSO
Antonelli ha chiuso quinto davanti a Leclerc, Hamilton ha resistito alla pressione di Alonso tenendo il settimo posto in volata. A punti anche Bearman e Sainz.
-
62th
🏆🌍 MCLAREN CAMPIONE DEL MONDO COSTRUTTORI
McLaren è campione del Mondo Costruttori con il terzo e quarto posto ottenuto da Norris e Piastri!
Secondo ha chiuso Verstappen che ha resistito alla pressione di Norris per tutta la gara.
-
62th
🏆 RUSSELL TRIONFA A SINGAPORE
George Russell trionfa a Singapore dopo una gara dominata dall'inizio alla fine!
-
62th
ULTIMO GIRO A SINGAPORE
Ultimo giro a Singapore, Norris non sembra che possa attaccare Verstappen mentre Hamilton ha girato in 2.08 nell'ultimo giro e sta cercando di portare a casa dei punti dopo un palese problema ai freni.
-
61th
HAMILTON HA PERSO I FRENI, RIPASSATO DA LECLERC
Incredibile l'epilogo della gara di Hamilton: era a un passo dalla zona punti, adesso sta andando pianissimo girando in 1.40 a causa di criticità ai freni. L'inglese è stato passato da Leclerc e ora sta andando veramente lento.
-
60th
SAINZ IN ZONA PUNTI
Sainz ha superato Hadjar e ora è in zona punti: recupero straordinario dello spagnolo che partiva 18°.
-
60th
HAMILTON HA PERSO TERRENO DA KIMI
Hamilton ha perso terreno da Kimi essendo andato lungo in curva 17! Ora l'inglese ha oltre 3" di ritardo dall'italiano.
-
59th
SITUAZIONE INVARIATA DAVANTI
Situazione invariata davanti tra i primi 4, dietro di loro Antonelli ha Hamilton in piena zona DRS per la quinta posizione.
-
58th
CINQUE GIRI ALLA FINE, RUSSELL A UN PASSO DALLA VITTORIA
Mancano 5 giri alla fine, Russell ha 6"3 su Verstappen che deve difendersi su Norris, Piastri è a 3" da Lando ma non sembra che possa giocarsi il podio.
Dietro Sainz ha passato Tsunoda ed è 11° e a un passo dalla zona punti che vede al momento Hadjar in 10^ posizione con problemi alla PU.
-
57th
NORRIS SEMPRE VICINO A MAX
Sempre sotto il secondo il gap tra Max e Lando con l'inglese che sta cercando di trovare il momento giusto per l'attacco.
-
56th
HAMILTON HA SUPERATO LECLERC
Dietro Hamilton ha superato Leclerc sul rettilineo del traguardo: l'inglese è sesto e va a caccia di Kimi Antonelli.
-
55th
VERSTAPPEN TOGLIE IL DRS A NORRIS
Verstappen ora toglie il DRS a Norris portando a 1" il suo vantaggio.
-
54th
ANTONELLI HA PASSATO LECLERC
Antonelli ha superato Leclerc con l'italiano che ora è quinto! Leclerc ora deve guardarsi su Hamilton a 2"3 di distacco.
-
53th
NORRIS ALL'ATTACCO
Norris va all'attacco di Verstappen che per la prima volta deve difendersi in curva 7: Lando resta terzo.
-
52th
SI È FERMATO SAINZ
Si è fermato Carlos Sainz che era l'ultimo ancora senza soste: lo spagnolo è rientrato 15° e ha passato subito Stroll, ora è 14° con gomma soft e ha Bortoleto e Colapinto nel mirino.
-
52th
VERSTAPPEN SI RIAVVICINA SEMPRE A CAUSA DEI DOPPIAGGI
Verstappen si riavvicina a Russell sempre per i doppiaggi: 4" il gap tra loro due, con Norris sempre a 7 decimi.
Piastri è a 5"8 da Lando in ottica Mondiale.
-
50th
RUSSELL ALLUNGA GRAZIE AI DOPPIAGGI
Russell allunga e porta a 6" il vantaggio su Verstappen grazie ai doppiaggi, Norris è a 6 decimi da Max e lo pressa per il secondo posto.
-
48th
NORRIS ORA MINACCIOSO SU VERSTAPPEN
Norris ora è super minaccioso su Verstappen: l'inglese è incollato e i due sono in pieno trenino doppiati.
-
47th
SECONDA SOSTA PER HAMILTON
Hamilton è rientrato ai box per una seconda sosta e per montare gomma soft: l'inglese è sempre settimo, il gap su Lawson superava i 50".
-
46th
RUSSELL CHIEDE LA BANDIERA BLU
Russell chiede la bandiera blu perché sta perdendo tempo su Verstappen che ora è a 3"7.
Dietro Max, Norris è tornato in zona DRS: tutto aperto per il secondo posto.
-
45th
HULKENBERG RISCHIA TANTISSIMO IN CURVA 7
Hulkenberg rischia un sacco in curva 7 per un enorme bloccaggio al posteriore che lo ha mandato in testacoda: il tedesco ha ripreso la pista ma ora è in fondo.
-
44th
ALBON AI BOX
Si è fermato Albon per cambiare gomma e mettere la soft dopo un flat spot clamoroso nel tentativo di difesa su Alonso (non andato a buon fine).
-
43th
ALONSO PASSA ALBON: È 11°
Alonso continua il suo recupero e sale in 11^ posizione: lo spagnolo è virtualmente nei punti visto che Lawson e Sainz devono ancora fermarsi davanti a lui, oltre ad Albon appena passato da Alonso.
-
42th
SITUAZIONE INVARIATA, NORRIS HA PERSO TERRENO
Situazione di classifica invariata, Norris ha perso terreno sia su Verstappen, dal quale ora è a 2"6, sia su Piastri dal quale ha 6" di vantaggio. Giro in cui ha perso diverso tempo girando in 1.37.0 contro il .36.2 di Max e il .35.7 di Piastri.
-
41th
MCLAREN INVITA NORRIS A METTERE PRESSIONE A MAX
McLaren invita Norris a mettere pressione a Verstappen che sta faticando con aria pulita. Intanto, dietro, Piastri è a 7"6 da Lando.
-
39th
NORRIS A 1"6 DA MAX
Norris è a 1"6 da Max e sta cercando di recuperare dopo l'errore di Verstappen di pochi giri fa.
-
38th
ALONSO PASSA HADJAR DOPO UN BEL DUELLO
Dietro, fuori dai punti, Alonso passa Hadjar favorito dai problemi alla PU del francese: lo spagnolo è 13°.
-
37th
ERRORE PER MAX CHE PERDE TERRENO!
Attenzione che Verstappen è andato lungo alla 14 e ha perso 2" su Russell e ora Norris è a 1"8 dall'olandese!
-
36th
INVARIATO IL GAP TRA RUSSELL E VERSTAPPEN
Sempre 2"9 il gap tra Russell e Verstappen, dietro Piastri ha sempre 9" di ritardo da Norris e 9"7 su Leclerc che deve sempre tenere sott'occhio Antonelli che è a 1"2 dal monegasco.
-
34th
VERSTAPPEN SOTTO I 3"
Verstappen recupera 4 decimi a Russell dal quale ora si trova a 2"9: gara ancora aperta.
-
33th
GIRO VELOCE PERSONALE DI HAMILTON
Giro veloce personale di Hamilton in 1.36.049, con l'inglese che è a 4" da Antonelli.
-
33th
3"3 TRA RUSSELL E VERSTAPPEN
3"3 il gap tra Russell e Verstappen con l'olandese che negli ultimi giri sta girando più rapido dell'inglese. Norris è a 4"3 da Max, Piastri sempre lontano. Leclerc invece è riuscito a staccarsi da Antonelli dopo qualche giro sotto pressione.
-
31th
LA CLASSIFICA A METÀ GARA
-
30th
RUSSELL DI NUOVO AL COMANDO
Dopo la girandola di soste nella quale mancano ancora 5 piloti, Russell è tornato al comando con 4" su Verstappen e 8"5 su Norris. Piastri è a 10" da Norris, poi c'è Leclerc braccato da Antonelli.
-
28th
GIRO VELOCE PER ANTONELLI
Intanto giro veloce di Antonelli in 1.35.303: Mercedes sempre molto veloce anche in questa fase.
-
28th
📦 PIASTRI AI BOX: SOSTA LENTA PER LUI
Piastri rientra ai box per montare gomma dura: sosta lenta per l'australiano che comunque rientra quarto davanti a Leclerc ma a 9" da Norris.
-
27th
📦 NORRIS SI FERMA AI BOX
Norris si ferma ai box per la sua sosta dopo aver negato a McLaren di far fermare prima Piastri in radio: l'inglese rientra quarto dietro Verstappen a 5" di distacco, con Piastri che si fermerà a breve…
-
26th
3"2 IL GAP TRA RUSSELL E VERSTAPPEN
Verstappen in questa fase ha dimezzato il ritardo che aveva su Russell che ora è di 3"2: tutto ancora aperto con le McLaren che devono fermarsi.
-
25th
📦 SI FERMA RUSSELL, DOUBLE STACK MERCEDES
Rientra ai box George Russell che torna in pista in terza posizione dietro alle McLaren: fermo anche Antonelli: entrambi hanno messo gomma dura.
Intanto Verstappen fa un altro giro veloce in 1.35.870!
-
25th
📦 HAMILTON AI BOX
Hamilton si ferma ai box per montare gomma dura: l'inglese entra nono dietro Hulkenberg che deve ancora fermarsi.
Ciò è d'aiuto a Verstappen che così non deve passare Hamilton e ha ancora 5" di gap con Antonelli che è quarto e deve ancora fermarsi.
-
24th
VERSTAPPEN HA ALZATO IL RITMO
Verstappen ha alzato il ritmo facendo un 1.36.084 e girando 7 decimi più veloce delle McLaren e 1" più rapido di Russell.
-
23th
GIRO VELOCE DI VERSTAPPEN
Giro veloce di Verstappen in 1.36.330! L'olandese sta recuperando terreno su Hamilton molto velocemente, ma soprattutto sta ipotecando la seconda posizione visto il gap che lo separa da Norris.
-
22th
📦 AI BOX LECLERC, NORRIS VOLA
Leclerc rientra ai box per montare gomma dura: il monegasco è 10° subito dietro Hulkenberg.
Davanti Norris sta volando con il giro veloce personale in 1.36.638, recuperato mezzo secondo su Russell. Veloce anche Piastri, Verstappen regge il ritmo delle McLaren.
-
21th
NORRIS ORA SPINGE
Norris ora spinge e fa il suo miglior giro personale in 1.37.016: l'inglese paga 10" dal connazionale ma la cosa che gli importa di più è il gap su Verstappen che al momento è di 20" circa.
-
20th
📦 VERSTAPPEN AI BOX PER LA SUA SOSTA
Non si ferma Norris ma Verstappen: l'olandese lascia la gomma soft per mettere gomma dura. Max rientra in settima posizione restando davanti ad Alonso, piazzamento chiave per provare a spingere subito visto che ha 8" di gap da Hamilton che lo precede.
-
19th
RUSSELL PORTA A 9" IL SUO VANTAGGIO
Sempre più ampio il gap tra Russell e Verstappen, ora di 9". Norris non si è fermato e ha continuato dopo il team radio di 2 giri fa.
-
18th
NORRIS CONTINUA
Norris non si ferma e continua, segnalato dal muretto di restare fuori.
-
17th
📦 NORRIS RICHIAMATO AI BOX
Norris viene richiamato ora ai box per la sosta e per superare Verstappen. Sosta che è molto anticipata rispetto alle previsioni: è tirata con Alonso, Hadjar e Bearman.
-
17th
STABILE IL GAP RUSSELL-VERSTAPPEN, NORRIS PUNTA L'UNDERCUT
Stabile sugli 8"2 il gap tra Russell e Verstappen, mentre Norris sta discutendo con il muretto per un possibile undercut su Max: da valutare il gap che lo separa da Hadjar e Bearman per non ritrovarsi nel traffico e vanificare gli sforzi.
-
15th
I TEAM RADIO DI PIASTRI SUL VIA
Qui intanto vi riportiamo le lamentele di Oscar Piastri via radio nei confronti di Norris e di quanto avvenuto al via in gara.
-
15th
NORRIS SEGNALA DI AVER TOCCATO IL MURO
Norris ha segnalato di aver toccato il muro sulla destra in uscita di curva 17: leggero il tocco contro le barriere.
-
15th
📦 TSUNODA E BORTOLETO AI BOX
Ai box Tsunoda e Bortoleto, con il secondo che ha dovuto anche sostituire l'ala.
-
13th
NUOVO GIRO VELOCE DI RUSSELL
1.36.485 è il giro veloce di George Russell che ora lo porta ad avere 6"5 di vantaggio su Verstappen: così facendo in pochi giri potrebbe riuscire a crearsi il gap per una sosta gratis in caso di Safety Car o VSC.
-
12th
RUSSELL COSTANTE SULL'1.36
Russell è l'unico che gira costante sull'1.36, senza gestire: l'inglese così facendo ora ha 5"9 di vantaggio su Verstappen che gira in 1.37 basso come Norris. Più lento Piastri, che paga 3"8 di ritardo da Norris.
-
11th
AUMENTA IL GAP DI RUSSELL
Aumenta il gap di Russell su Verstappen, ora a 5"4, mentre Verstappen via radio lamenta problemi in scalata.
-
10th
COME È COMPOSTA LA TOP-10
Al momento la top-10 è composta da Russell, Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Antonelli, Hamilton, Alonso, Hadjar e Bearman. Unica posizione un po' in gioco è l'ottava con Hadjar in piena zona DRS di Alonso.
-
10th
4"5 TRA RUSSELL E VERSTAPPEN
Prima volta che Russell non fa il giro veloce, ma il suo vantaggio su Verstappen è sui 4"5.
-
9th
RUSSELL CONTINUA A SPINGERE
Altri due giri veloci negli ultimi due giri per Russell che ora ha portato a 4"2 il gap su Verstappen, che a sua volta ha 1"8 su Norris e quasi 5" su Piastri. Gruppo abbastanza sgranato al momento.
-
7th
RUSSELL SOTTO L'1.37
Ennesimo giro veloce di Russell che sta spingendo il più possibile: 1.36.854 per l'inglese che sta girando rapidissimo. Verstappen è sopra i 3"5 di ritardo.
-