FIA F2 | Spa, Sprint Race: Fornaroli vince, anche Minì sul podio

Spa-Francorchamps regala grandi soddisfazioni nella Sprint Race di Formula 2 per l'Italia, con Leonardo Fornaroli che conquista la sua seconda vittoria stagionale, bissando il successo della Sprint conquistato a Silverstone a inizio mese, e con Gabriele Minì che compie un'ottima rimonta arrivando sul gradino più basso del podio.

Partenza decisiva

Per Fornaroli è stata decisiva la partenza: l'italiano, scattato dalla terza posizione, supera Cordeel e Goethe che partivano davanti a lui e si prende subito la leadership della corsa, che non molla più fino alla fine nonostante due Safety Car, una iniziale e una, in particolare, a metà gara per un contatto tra Martins e Cordeel (per la seconda posizione) che mette ko il secondo a Les Combes.

Fornaroli resiste senza problemi anche nella parte finale della corsa, dove diversi piloti della parte centrale del gruppo hanno tentato l'azzardo della sosta per montare gomma soft, che non ha dato l'effetto sperato. Facilitato anche dall'ultima SC entrata per lo stop di Meguetonif in pieno Kemmel, l'italiano ha chiuso mantenendo la vetta senza patemi.

Dietro Fornaroli chiude al secondo posto Victor Martins, che si è reso protagonista del già citato contatto con Cordeel nel corso del 12° giro. Sul podio finisce anche Gabriele Minì, alla seconda top-3 stagionale dopo il podio nella Sprint di Monaco quando chiuse secondo: l'italiano mette così fine a una serie di 4 gare consecutive senza punti muovendo così la sua classifica.

Chiudono in zona punti Goethe, quarto e seguito da Martì, Stanek, Dunne e Miyata. Fuori dai punti invece Lindblad, che paga cara la sosta ai box dove ha dovuto attendere che il box rimettesse in pista il suo compagno di squadra Martì, che è quello che si è piazzato meglio tra coloro che si sono fermati per la sosta.

Out Verschoor

Partenza decisiva, in modo negativo, anche per tre dei primi cinque della classifica. Verschoor, Crawford e Browning sono arrivati al contatto in uscita de La Source dopo essersi trovati affiancati, con gli ultimi due che sono finiti sulla ghiaia esterna e con l'olandese che invece si è girato a Eau Rouge. Tra i tre, chi ne ha pagato meno le conseguenze è stato Crawford, che ha però chiuso solo 11°; Browning invece si è ritirato subito, imitato poco dopo da Verschoor.

La classifica

Credits: FIA F2

In campionato si accorcia la classifica, con Verschoor che - nonostante il ritiro - resta leader fermo a quota 122 punti, seguito da Crawford a 116. Fornaroli è terzo a 114 punti davanti a Dunne, quarto a quota 110.

Alle 10 di domani il via della gara lunga - di 25 giri - con Dunne dalla pole davanti a Miyata e Stanek. Fornaroli e Minì invece partiranno dalla quarta fila.

Mattia Fundarò