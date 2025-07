FIA F2 | Spa, qualifiche: Dunne conquista la pole position

Nelle qualifiche F2 sul circuito di Spa Francorchamps è Alex Dunne a conquistare la pole position. Il pilota del team Rodin Motorsport ha preceduto Ritomo Miyata (ART Grand Prix), mentre terzo è Roman Stanek (Invicta Racing). Per Dunne è la seconda pole position in Formula 2, dopo quella conquistata a Montecarlo.

Positiva prestazione dei due piloti italiani, Leonardo Fornaroli e Gabriele Minì, entrambi nei primi 10, al contrario di quanto fatto dal leader del campionato Verschoor, autore dell'undicesimo tempo.

Dunne davanti a tutti, Minì e Fornaroli affiancati

L'irlandese ha ottenuto il miglior tempo fermando il cronometro in 1:57.151, battendo Miyata di ben 419 millesimi di secondo. Più contenuti i distacchi alle sue spalle, con il nipponico che a sua volta ha preceduto Stanek di soli 6 millesimi e Victor Martins (ART Grand Prix) di 0"018. Con questa pole position, Dunne guadagna altri due punti in campionato, portandosi a quota 110, a sole sei lunghezze dal leader della classifica Richard Verschoor (MP Motorsport), e a pari punti con Jak Crawford (DAMS Lucas Oil), quattordicesimo in queste qualifiche.

Terza fila per entrambi i due piloti del team Campos Racing, Arvid Lindblad e Pepe Marti, a precedere una quarta fila tutta italiana: Leonardo Fornaroli (Invicta Racing) precede Gabriele Minì (Prema Racing), in quella che sarà anche la seconda fila della Sprint Race di domani mattina, sebbene in questa sarà il palermitano a partire davanti al piacentino in virtù dell'inversione della griglia di partenza per i primi dieci in qualifica. Chiudono l'elenco dei primi dieci classificati Amaury Cordeel (Rodin Motorsport) e Oliver Goethe (MP Motorsport), quest'ultimo il quale partirà davanti a tutti nella Sprint Race di domani, davanti al già menzionato compagno di squadra di quest'ultimo Verschoor.

La classifica completa delle qualifiche della F2 a Spa

Gli orari di Sprint e Feature Race F2 a Spa

Domani alle ore 13.45 ci sarà la Sprint Race, con l'inversione dei primi otto classificati, mentre domenica alle 10 si correrà la Feature Race: una tappa importante per cercare di delineare i valori in campo in vista di una seconda metà di stagione molto equilibrata.

Alfredo Cirelli