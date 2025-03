GTWC Europe | 59 auto nell'Endurance e 41 nella Sprint Cup 2025

Sale a 59 per l'Endurance ed a 41 per la Sprint Cup il numero di protagonisti che correrà nel GT World Challenge Europe Powered by AWS 2025. In totale avremo 35 auto presenti su tutto il campionato, come sempre suddivise nelle classi PRO, Gold, Silver e Bronze.

Tanta qualità nel GTWC Europe 2025

Cresce l'attesa per il GTWC Europe 2025, campionato che a giugno toccherà Monza con la tradizionale 3h e successivamente a luglio Misano con la sfida valida per la Sprint Cup.

Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG e Porsche sono gli altri brand attesi in azione oltre a Corvette che per la prima volta sarà al via con due Z06 GT3.R. Il marchio americano che ha corso nel GTWC America 2024 sbarca in Europa con Steller Motorsport, squadra britannica che avrà due entry in Sprint Cup.

Ricordiamo che il numero totale degli iscritti per la la 24h di Spa è destinato ad alzarsi, l'appuntamento è in programma a fine giugno e nuovamente valida anche come round dell’Intercontinental GT Challenge. Ad esempio non compare la BMW M4 GT3 EVO #46 Team WRT di Valentino Rossi, protagonista nelle Ardenne e successivamente anche in quel di Misano.

Credits: GTWC Europe

Winward Racing pronta per confermarsi campione

Winward Racing conferma l'impegno nel GT World Challenge Europe Powered by AWS. Maro Engel e Lucas Auer, campioni overall e Sprint con Mercedes-AMG Team MANN FILTER, guideranno ancora una volta l'auto #48 in tutte le competizioni previste.

Il tedesco e l'austriaco verranno raggiunti nell'Endurance Cup da Matteo Cairoli. Prima volta per il comasco con Mercedes dopo l'esperienza nella passata stagione con una Lamborghini Huracan GT3 EVO2 di Iron Lynx ed i successi ottenuti con Porsche fino al 2023. Su tutti l'acuto in Bronze Cup alla 24h di Spa oltre ad altri significativi successi in PRO con Dinamic GT.

Credits: GTWC Europe

Nuovi equipaggi per WRT e BMW

Cambio di equipaggi per BMW Motorsport in vista del GT World Challenge Europe 2025. Una M4 GT3 EVO verrà schierata full-time da WRT in PRO ed una da ROWE Racing, entrambi i team hanno scommesso su un doppio programma nel 2024.

I belgi faranno affidamento sul tre volte Sprint Cup Charles Weerts insieme all'ex vincitore della 24h Nurburgring Kelvin van der Linde. Quest'ultimo rimpiazza il fratello Sheldon che con Dries Vanthoor sarà impegnato nel 2025 principalmente tra IMSA WeatherTech SportsCar Championship e FIA World Endurance Championship con la BMW LMDh.

La coppia verrà raggiunta dal belga Ugo de Wilde per le prove dell’Endurance Cup. Attualmente non è menzionata la presenza di Valentino Rossi che come già detto correrà alcuni sporadici eventi.

Credits: Daniele Paglino

In casa ROWE spicca Raffaele Marciello dopo un anno con WRT. L'elvetico condividerà il volante con Jesse Krohn e con Augusto Farfus in tutte le manifestazioni di durata del GTWC Europe 2025.

Assente Nick Yelloly, nuovo alfiere di Acura per l'IMSA WTSC e la coppia composta da Dan Harper e Max Hesse. Il primo militerà in alcuni selezionati round con Darren Leung in Bronze Cup al volante di una delle due BMW M4 GT3 EVO gestite da Paradine Competition.

Credits: GTWC Europe

Ricordiamo che il giovane nordirlandese partecipa full-time in IMSA WTSC in GTD PRO con Hesse. Il britannico ed il tedesco non possono tornare quindi nel GTWC Europe visti alcuni scomodi impegni concomitanti.

AlManar Racing by Team WRT, dopo aver vinto la Michelin 24H Dubai a gennaio, torna all'attacco in Europa con Al Faisal Al Zubair insieme a Jens Klingmann (Sprint + Endurance) e Ben Tuck. Per WRT è da citare anche la line-up composta da Gilles Stadsbader e Gustav Bergström oltre al francese rookie in GT3 Etienne Cheli.

Credits. Daniele Paglino

Tra le BMW spiccano anche Toby Sowery, in coppia con Harper/Leung in Endurance Cup ed una seconda M4 GT3 EVO targata Paradine Competition con James Kellett, Pedro Ebrahim e Charles Clark. L'equipaggio citato verrà rimpiazzato da Mex Jansen/Maxime Oosten in Sprint Cup.

Menzione finale per Marcelo Tomasoni /Federico Malvestiti /Felice Jelmini (BMW Italia Ceccato Racing) e Jarrod Waberski/Will Moore/Mex Jansen (Century Motorsport), entrambi coinvolti in Bronze Cup.

Emil Frey Racing non solo con Verstappen.com Racing

Non solo Verstappen.com Racing per Emil Frey Racing nel GTWC Europe 2025. La compagine elvetica tornerà infatti per il terzo anno consecutivo in Sprint Cup con due Ferrari 296 GT3.

Oltre all'auto #14 PRO di Thierry Vermeulen ed il rookie Chris Lulham è da segnalare l'auto #69 Gold Cup con Ben Green e Konsta Lappalainen. Il primo citato è atteso insieme a Vermeulen anche al debutto nel DTM, i due protagonisti citati verranno raggiunti dal pilota Whelen Cadillac per l'IMSA WTSC Jack Aitken.

Grasser torna in PRO, c'è Bortolotti

Grasser Racing Team sarà protagonista in PRO nel GT World Challenge Europe oltre all'intenso programma in Silver Cup che tornerà protagonista anche per la stagione 2025.

Ci sarà Mirko Bortolotti, campione 2024 DTM che torna con la compagine austriaca dopo i risultati ottenuti nella classifica assoluta ed Endurance Cup nel 2017 sempre con Lamborghini.

Il trentino guiderà in coppia nelle corse di durata con Luca Engstler e Jordan Pepper, il tedesco ed il sudafricano parteciperanno a tutte le corse della Sprint Cup

Baptiste Moulin e Ivan Ekelchik, invece, correranno in Silver Cup e verranno raggiunti da Dante Rappange nell'Endurance Cup. L'olandese si prepara per sfidare il fratello Jop Rappange, già confermato con una delle Porsche 992 GT3-R di Dinamic GT.

Ricordiamo che Lamborghini in PRO sarà al via in Sprint Cup per la prima volta anche con Barwell Motorsport. La compagine che ha dominato l'ultima edizione del British GT Championship farà affidamento con Hugo Cook e Sandy Mitchell.

Credits: GTWC Europe

Si avvicina quindi il via del GTWC Europe. Tante le notizie in vista che si susseguiranno nelle prossime settimane. Settimana prossima il Prologue al Paul Ricard in vista della 1000km Le Castellet indetta ad aprile.

Luca Pellegrini