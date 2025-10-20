NASCAR | Briscoe svetta a Talladega

Chase Briscoe ha ottenuto il successo nell'importantissima prova di Talladega valida per il Round of 8 della NASCAR Cup Series. Il #19 di Joe Gibbs Racing ha fatto la differenza in volata, aiutato dal compagno di squadra Ty Gibbs.

NASCAR: due giri di tensione, vince Briscoe

Tutto si è deciso nel finale al termine di un intenso overtime dopo l'impatto avvenuto a due giri dalla fine della Ford Mustang #17 RFK Racing di Chris Buescher. Chevrolet ha provato a controllare la scena con Hendrick Motorsports e la forte coppia composta da William Byron #24 e Kyle Larson #5, obiettivo fallito a metà del final lap.

Larson si è spostato senza benzina prima di curva 3, mentre il nativo di Charlotte ha perso posizioni prima di finire anche in testacoda prima della bandiera a scacchi.

Gli ultimi attimi sono stati quindi decisivi, Chase Briscoe ha avuto la meglio sfruttando alla perfezione la perfetta ‘spinta’ da parte di Ty Gibbs. Il #19 di Toyota ha beffato Todd Gilliland (Love's Travel Stops Ford #38) ottenendo il primo acuto in carriera in Superspeedway e l'accesso automatico in finale.

Quinto successo in carriera per il nativo dello Stato dell'Indiana, ufficialmente il secondo pilota in finale dopo Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota #11). Ty Gibbs si è accontentato della terza piazza precedendo la Toyota #23 di Bubba Wallace e la Ford #41 di Cole Custer.

1 gara alla finale di Phoenix

Restano due posti per la finale di Phoenix di setimana prossima, attualmente sono qualificati per il Championship 4 grazie ai punti ottenuti sino ad ora la Toyota #20 Joe Gibbs Racing di Christopher Bell e la Chevy #5 Hendrick Motorsports di Kyle Larson.

Out invece alla vigilia dell'Elimination Race di Martinsville la Chevy #24 Hendrick di William Byron, la Ford #22 Team Penske di Joey Logano, la Ford #12 Team Penske di Ryan Blaney e la Chevy #9 Hendrick di Chase Elliott.

L'ultimo, inidpendentemente dai risultati gli altri, è già costretto a vincere per accedere in finale, il georgiano è stato limitato a Talladega da un incidente nelle prime fasi della competizione.

Luca Pellegrini