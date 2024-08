GTWC Europe | Magny-Cours: BMW e Mercedes si preparano per una nuova battaglia

Riparte dopo la pausa estiva a Magny-Cours il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. La Francia torna protagonista per il penultimo round della Sprint Cup, evento potenzialmente cruciale in vista della finalissima di settembre in Spagna a Barcellona.

Il noto campionato continentale indetto da SRO torna nella pista transalpina dopo una stagione d’assenza. Due competizioni da sessanta minuti si terranno nel week-end che ci apprestiamo a vivere, una in notturna come accaduto a maggio a Misano Adriatico.

GTWC Europe Magny-Cours, BMW e Mercedes si preparano per una nuova sfida

La BMW M4 GT3 #32 Team WRT di Charles Weerts/Dries Vanthoor si prepara per contendersi nuovamente il primato con la Mercedes AMG GT3 #48 Winward Racing Team MANN-Filter affidata a Lucas Auer/Maro Engel. I pluricampioni belgi hanno respinto ad Hockenheim la coppia che gareggia abitualmente anche nel DTM, i due equipaggi sono separati da due punti dopo sei delle dieci corse previste quest’anno.

BMW e Mercedes si affrontano di fatto ad armi pari, Ferrari ed Emil Frey Racing può essere una vera e propria variabile nella contesa per il titolo con le due 296 GT3 affidate a Konsta Lappalainen/Ben Green #14 ed a Thierry Vermeulen/Giacomo Altoè #69.

Maxi Goetz/Jules Gounon (Boutsen VDS Mercedes #9) inseguono la prima affermazione stagionale insieme a Ricardo Feller/Alex Aka (Tresor Attempto Racing Audi #99) ed a Benjamin Goethe/Tom Gamble (Garage 59 McLaren #159). Come noto, invece, mancherà all’appello la BMW #46 Team WRT di Valentino Rossi/Maxime Martin, nuovamente presente nell’Endurance Cup a settembre in quel di Monza.

Magny-Cours, nelle altre categorie: Gold e Bronze Cup ancora in bilico

Gold e Bronze Cup sono le due classi ancora in bilico a due round dalla conclusione del GTWC Europe Sprint Cup. Attualmente, invece, appare molto più definita la Silver Cup con Calan Williams e Sam de Haan (WRT BMW #30) ampiamente in vantaggio sui rivali anche grazie al forfait di Misano Adriatico della Ferrari #71 AF Corse di Eliseo Donno/Thomas Fleming.

La situazione è ben diversa in Gold Cup con Max Hofer/Luca Engstler (LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup Lamborghini #6) in lotta con Paul Evrard/Gilles Magnus (Sainteloc Racing Audi #25). Le coppie sono divise da tre punti dopo il round di Hockenheim, appuntamento che ha segnato il passaggio dell’equipaggio Hofer/Engstler da Audi a Lamborghini.

In Bronze Cup, invece, le due affermazioni in Germania hanno permesso a Darren Leung/Dan Harper di prendere il comando con la BMW M4 GT3 #991 Century Motorsport. I campioni in carica del British GT Championship vantano una decina di punti di scarto nei confronti di Eddie Cheever/ Jonathan Hui (Sky Tempesta Racing Ferrari #93), equipaggio in bagarre anche per la classifica combinata del GTWC Europe e di conseguenza per l’invito alla prossima 24h Le Mans (bonus che spetta esclusivamente alla Bronze Cup).

Luca Pellegrini