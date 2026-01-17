UAE4 Series | Abu Dhabi, gara-1: Bondarev vince all'esordio, Consani è il primo rivale

La stagione 2026 della UAE4 Series è iniziata sul circuito di Yas Marina con il netto trionfo conquistato in gara-1 dall'ucraino Oleksandr Bondarev, che sulla monoposto gestita da Mumbai Falcons ha chiuso davanti al francese Andy Consani e al rumeno Cosma-Cristofor.

Bondarev, che in Italia abbiamo potuto conoscere in Formula 4 lo scorso anno (dove ha chiuso decimo in classifica con una vittoria a Imola) ha dominato dalla partenza la gara e, dopo la Safety Car, ha mantenuto il sangue freddo senza sbagliare mai, trionfando in gara-1 sul circuito di Yas Marina.

Cosma Cristoforo in pista.

Dominio di Bondarev, ma gara piena di battaglie e colpi di scena

E' stata una gara piacevole da vedere. Bondarev ha dominato non lasciando nulla agli altri, così come aveva fatto in qualifica prendendosi la pole position, ma è riuscito a restare concentrato anche alla ripartenza dopo la Safety Car, provocata dal ritiro di Gebrayel.

Dietro Bondarev ha concluso Andy Consani, pilota dell'Academy Mercedes che quest'anno gareggerà, per una stagione intera, in F4 italiana. Il francese classe 2010 ha superato Cosma-Cristofor nei primi giri dopo la SC e ha poi mantenuto la seconda posizione fino al traguardo, chiudendo proprio davanti al rumeno.

Giù dal podio troviamo l'arabo Al Azhari, partito quinto, che ha potuto trarre vantaggio dalle difficoltà di Lindblom (14° al traguardo) in partenza, pur rischiando la penalità con i track limits. Quinta posizione per Alp Aksoy, compagno di squadra del vincitore e altro pilota da tenere d'occhio (essendo campione della Formula Trophy 2025) che ha chiuso davanti a Pilling, sesto al traguardo.

Dietro di loro c'è stata una grande battaglia tra i due compagni di squadra in R-Ace, Kenzo Craigie e Elia Weiss. I due se le sono date di santa ragione, completando quasi un giro intero affiancati in ogni punto del circuito. Alla fine, il giovane britannico della Academy Mercedes, Craigie, ha chiuso davanti a Weiss, ottavo. A chiudere la top 10 Costoya e Zheng. Ad un passo dalla zona punti hanno terminato Emily Cotty e il giovane italiano della Academy Ferrari Niccolò Maccagnani, dodicesimo al traguardo e abile nel a difendersi dai piloti alle sue spalle che cercavano di superarlo: per lui domani ci sarà l'opportunità di poter scattare dalla pole position.

Bondarev non scherza, ma Consani è pronto a riprendersi la rivincita

Il vincitore, Oleksander Bondarev, dato già tra i favoriti alla vittoria finale prima dell'inizio di campionato, fa capire che non scherza e che intende prendersi questo titolo. Andy Consani, però, resta lì e si eleva come possibile rivale dell'ucraino.

Il francese, di un anno più piccolo di Bondarev, partirà dalla pole position nella gara-3 che si disputerà domenica pomeriggio e potrà quindi subito accorciare il distacco o, addirittura, superarlo in classifica. Tra i due, c'è sempre da considerare Cosma-Cristofor: il rumeno partirà 4°, appena dietro Bondarev, nella gara-3 di domenica, e potrà quindi anch'egli tentare di prendersi la prima posizione in classifica.

In questo momento la top-3 in classifica della UAE4 Series vede Bondarev primo a 32 punti (grazie ai 2 punti della pole di venerdì), Consani a 24 e Cosma-Cristofor a 18. Appuntamento quindi a domenica ore 7:25 per gara-2, e alle ore 11:20 per gara-3.

UAE4 Series – Abu Dhabi

Round 1 | Gara 1 – Classifica

Pos. N° Pilota Tempo Gap 1 27 Oleksandr Bondarev 1:55.969 Leader 2 30 Andy Consani 1:55.914 +0.000 3 99 Davide Cosma-Cristofor 1:56.247 +0.278 4 12 Adam Al Azhari 1:56.307 +0.338 5 10 Alp Aksoy 1:56.596 +0.627 6 24 Rowan Campbell-Pilling 1:56.606 +0.637 7 29 Kenzo Craigie 1:56.650 +0.681 8 32 Elia Weiss 1:56.484 +0.515 9 1 Christian Costoya Sanabria 1:56.342 +0.373 10 69 Kwan Ho Kingsley Zheng 1:56.881 +0.912

Alessio Apicella