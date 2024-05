F1 | GP Miami, Norris scaccia i record negativi: “Aspettavo questa vittoria da tanto tempo”

Dopo 109 Gran Premi ed una serie di traguardi negativi raggiunti nel corso della sua carriera in Formula 1, Lando Norris a Miami è entrato nell’albo dei vincitori di una gara del Mondiale. La McLaren torna al successo, l’ultima volta era stato Daniel Ricciardo a trionfare a Monza nel 2021, davanti proprio al pilota britannico.

Lando Norris trionfa a Miami e rivela un presagio

Se il 5 maggio 2024 non è, fino ad ora, il giorno più bello della vita di Lando Norris, poco ci manca. Il britannico, al suo sesto anno in Formula 1, ottiene il suo primo successo nella categoria. “Sentivo da questa mattina che sarebbe stato il giorno giusto” è la frase ripetuta dall’inglese via radio subito dopo aver tagliato il traguardo ed effettivamente oggi anche il fato ha agevolato la vittoria del pilota McLaren.

Nemmeno una partenza deficitaria ha compromesso la vittoria di tappa, dimostrando nei momenti di pista libera un ritmo inavvicinabile neanche dal tre-volta campione del mondo, nonché vincitore di ventuno delle ultime ventitré gare del calendario, Max Verstappen.

La McLaren torna a vincere con forza un Gran Premio, cosa che non accadeva dall’era Lewis Hamilton con il team di Woking. Risale sì a meno di tre anni fa l’ultimo successo della McLaren (addirittura doppietta) ma chiaramente favorito dallo scontro, che ha fatto e farà la storia, tra i due piloti in lizza per il titolo Mondiale: Max Verstappen e lo stesso Hamilton.

Un visibilmente emozionato Lando Norris ha dichiarato appena dopo esser sceso dalla sua MCL38:

Che gara! L’ho aspettata da tanto tempo e finalmente ci sono riuscito. Sono felice di aver portato qualcosa al team. È stata una gara lunga e difficile ma wow, sono sul gradino più alto! Siamo andati bene per tutto il weekend e già da venerdì ero consapevole di avere un buon passo, nonostante qualche errore commesso qua e là. Oggi siamo però riusciti a mettere tutto assieme, la strategia è stata perfetta ed ha pagato. Ringrazio la McLaren ed in particolare i miei genitori. Questa vittoria ripaga qualche errore che ho commesso nel passato. Sono fiero di loro (riferito all’intero staff McLaren ndr.), sono rimasto qui perché loro credevano in me ed io credevo in loro. Porterò questa giornata con me per sempre.

Nick Heidfeld torna ad essere il pilota con più podi e nessuna vittoria in F1

Lando Norris va così a vanificare un record negativo. Il pilota McLaren a inizio di questa stagione, con la terza posizione australiana, era salito a quattordici podi in Formula 1 (diventati quindici dopo la Cina), superando Nick Heidfeld come pilota con maggior numero di piazzamenti a podio senza vittoria.

Un fardello non da poco, considerando le diverse chance avute dal britannico nel corso degli ultimi anni: dall’harakiri di Russia 2021, all’errore decisivo nella qualifica della scorsa edizione del Qatar. Ora con un nuovo boost di fiducia e una McLaren che vola, Lando Norris può diventare un serio protagonista di questo campionato, con Red Bull e Ferrari chiamati a rispondere ad Imola.

Sul tracciato del Santerno, la McLaren completerà la nuova evoluzione anche sulla vettura di Oscar Piastri ed avrà le consuete tre sessioni di prove libere per affinare il comportamento di quella che è sembrata essere quasi una versione b. Ferrari risponderà con un corposo pacchetto di aggiornamenti, con la curiosità di capire se saranno sufficienti per riprendersi almeno il ruolo di seconda forza.

Samuele Fassino