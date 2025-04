F1 | GP Arabia Saudita: Verstappen leone, ma la penalità costa caro

Max Verstappen lotta come un leone, ma la sua prestazione non basta per portare a casa la vittoria nel GP Arabia Saudita di F1. L’olandese infatti ha pagato a caro prezzo la penalità di 5 secondi che gli è stata inflitta per aver tagliato curva 1 nel duello con Piastri in partenza.

Una penalità che costa caro

Niente da fare per Max Verstappen, che nel GP d’Arabia Saudita di F1 lotta come un leone per portare a casa la seconda vittoria stagionale ma purtroppo paga a caro prezzo la penalità che gli è stata inflitta per aver tagliato curva 1 al via. L’olandese infatti dopo essere stato “bruciato” allo start da Oscar Piastri, azzarda una manovra delle sue andando a tagliare la chicane per rimettersi davanti all’australiano. Manovra che però gli costa caro, in quanto i commissari giudicano Max giustamente colpevole rifilandogli 5 secondi che l’olandese andrà a scontare durante il pit-stop perdendo così sia la leadership che la vittoria finale.

Peccato per quell’azzardo in partenza, in quanto Verstappen è stato autore di una gara da manuale, prendendo il largo nel primo stint e riuscendo a riavvicinarsi a Piastri dopo aver scontato la penalità. A fine gara infatti il distacco tra i due è di soltanto 2.8 secondi, il che fa pensare che se il pilota Red Bull avesse avuto più pazienza alla prima curva, sarebbe stato sicuramente un osso duro per la McLaren, considerato lo stato di forma di una Red Bull ritrovata sul circuito di Jeddah dopo la straordinaria pole position portata a casa ieri. Ed invece Max si è dovuto accontentare di una seconda posizione che sicuramente gli sta stretta visto la sontuosa prestazione che ha sfoderato oggi a Jeddah che gli è valsa anche il “Driver of the Day”. La Red Bull ha ancora del lavoro da fare per ritornare davanti, ma con un Verstappen come quello di oggi, a Woking dovranno sudare per portare a casa il tanto atteso titolo Piloti che ormai manca dal 2008 quando a trionfare fu Lewis Hamilton.

Le dichiarazioni di Verstappen

Un Max Verstappen visibilmente contrariato, al termine del GP Arabia Saudita ha dichiarato: "“Credo che qualunque parola sarebbe uno spreco di tempo su questo argomento. Ne abbiamo parlato tante volte, quest’anno ci sono regole diverse però non è un mio problema onestamente, credo che il lato positivo è che avevamo un buon passo in gara ed ero molto più contento anche sulle gomme medie, perché onestamente non mi aspettavo che avrei avuto questo ritmo. Però questo dimostra che i cambiamenti che abbiamo fatto fatto alla macchina tra venerdì e sabato ci hanno aiutato tantissimo per l’usura delle gomme. Ora l’unica cosa che mi interessa è andare a casa”.

Julian D'Agata