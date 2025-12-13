Asian Le Mans Series: Cetilar Racing svetta in gara-1 a Sepang

Cetilar Racing vince la race-1 di Sepang dell'Asian Le Mans Series al debutto con Antonio Fuoco, Charles Milesi e Roberto Lacorte. Il tridente si impone in Malesia nella prima prova del campionato 2025/26 battendo l'ORECA 07 Gibson #25 Algarve Pro Racing di Michael Jensen/Tom Dillmann/Enzo Trulli.

Cetilar al top da rookie

La competizione, segnata da un breve periodo di pioggia, si è decisa nell'ora finale dopo un segmento di Virtual Safery Car per un problema nella classe LMP3.

Cetilar Racing ha sfruttato alla perfezione la situazione balzando al comando. Antonio Fuoco #47, reduce dal Gala della FIA in cui è stato premiato per il successo a Macau e per il terzo posto nel FIA World Endurance Championship, ha ereditato il volante da Charles Milesi ed ha iniziato a gestire le due auto di Algarve Pro Racing.

La #25 di Michael Jensen/Tom Dillmann/Enzo Trulli e la #4 di George Kurtz/Malthe Jakobsen/Louis Delétraz (denominata CrowdStrike Racing by APR) hano iniziato ad inseguire l'ORECA 07 Gibson tricolore a più riprese.

Neanche una penalità di 5 secondi, regolarmente scontata ai box, ha rallentato Cetilar Racing che ha colto la prima gioia in LMP2 nel prestigioso campionato ACO davanti alle due ORECA schierate dalla compagine portoghese.

La #25 e la #4 hanno chiuso nell'ordine alle spalle dell'unità di Cetilar Racing rappresentata da Fuoco, Milesi, Lacorte. Kriton Lentoudis/Cem Bolukbasi/Alex Quinn (Nielsen Racing #64) e Grégoire Saucy/Mikkel Jensen/Giorgio Roda (United Autosports #5) hanno completato nell'ordine in quarta e quinta piazza.

Due Virtual SC e due Safety Car hanno segnato la race-1 malese oltre ad un breve FCY che ha deciso la competizione per la classe LMP3 a favore della Ligier #13 schierata da Inter Europol Competition.

Alex Bukhantsov /Henry Olarte/Chun Ting Chou hanno regolato Callum Voisin/Tim Whale/Philip Lindberg. High Class Racing #49 ha annulato il finale nei confronti di Henry Olarte, meritatamente a segno per di due decimi di secondo.

In classe il podio è stato compòetato da Alexander Jacoby/ Kevin Rabin/Paul Lanchère e CLX Motorsport. Niente da fare per gli autori della pole, limitati ai box oltre che dalle bandiere gialle.

Porsche beffa Mercedes in GT

La Porsche 992 GT3-R #10 di Manthey vince con Antares Au/Loek Hartog/Klaus Bachler la classe GT3 in Asian Le Mans Series 2024/25 grazie ad un sorpasso all'ultima curva la Mercedes AMG GT3 EVO #9 Getspeed di Anthony Bartone/Shigekazu Wakisaka/Fabian Schiller.

La Mercedes ha rallentato nel finale, la Porsche ha approfittato della situazione compiendo il sorpasso all'ultima curva nel corso del final lap.

Podio completato per Giacomo Petrobelli/ Jonathan Adam / Kobe Pauwels con Ecurie Ecosse Blackthorn Aston Martin #56. Niente da fare sul finale per la Porsche #87 di Origine Motorsport o per la Mercedes #37 Getspeed, rispettivamente rallentati da una sosta extra e da un clamoroso contatto con la Ferrari 296 GT3 #21 AF Corse.

Lucas Auer ha colpito l'italiano all'uscita dalla penultima curva in fase di restart. La Mercedes è precipitata in classifica, mentre la Ferrari ha dovuto ritirarsi a bordo pista.

Domani alle 6.00 italiane la race-2 malese dell'Asian Le Mans Series.

Luca Pellegrini