WEC | Entry list 6h Spa: Cadillac, Peugeot, Lamborghini ed Hertz JOTA con due piloti

Tante le novità nell'entry list della 6h di Spa-Francorchamps, terzo atto del FIA World Endurance Championship. Molti team sono stati infatti costretti a modificare i propri piani vista la scomoda concomitanza con il round di Berlino della FIA Formula E.

Peugeot, Cadillac ed Hertz JOTA Porsche con due piloti

Come accaduto a Imola anche in Belgio avremo alcuni equipaggi con due piloti e non tre. Earl Bamber ed Alex Lynn continueranno a gareggiare in coppia con la Cadillac Racing #2, il neozelandese ed il britannico hanno corso con Sébastien Bourdais la 1812km del Qatar.

Ricordiamo l'impossibilità di Cadillac di portare un terzo pilota visti i programmi di Renger van der Zande, Bourdais, Jack Aitken e Pipo Derani nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Assente anche Scott Dixon o Alex Palou, iscritti con Chip Ganassi Racing ad Indianapolis nella NTT IndyCar Series.

#6 Porsche Penske Motorsport, leader del FIA WEC dopo le prime due gare - Credits: Bonora Agency

Peugeot x2 , Caldarelli in Lamborghini

Jean Eric Vergne e Stoffel Vandoorne lasciano Peugeot per correre in Germania in Formula E, Nico Müller resta regolarmente a bordo del prototipo francese che quindi non farà debuttare il giovane Malthe Jakobsen.

L'assenza di Müller da Berlino ha costretto ABT a chiamare Kelvin van der Linde, sudafricano impegnato solitamente nel FIA World Endurance Championship con Akkodis ASP Lexus in LMGT3. L'ex alfire di Audi Sport sarà sostituito nel Mondiale da Ritomo Miyata, campione in carica Super Gt e Super Formula che nel 2024 milita contemporaneamente in FIA F2 ed in European Le Mans Series con COOL Racing.

Andrea Caldarelli sostituisce Edoardo Mortara a bordo della Lamborghini SC63 #63 accanto a Mirko Bortolotti e Daniil Kvyat. Ricordiamo che l'italiano militare con Matteo Cairoli e Romain Grosjean a bordo della seconda Hypercar bolognese in quel di Le Mans.

Norman Nato lascia libero il proprio sedile a bordo della Porsche 963 #12 di Hertz JOTA per gareggiare in Formula E, Callum Ilott e Will Stevens correranno da soli.

Habsburg torna? Pin assente

Oltre ai cambi legati alla Formula E ci sono anche delle altre novità. Rahel Frey prende il posto di Doriane Pin a bordo della Lamborghini #832 Iron Dames, la francese correrà solo a Le Mans dopo le apparizioni di Imola e di Lusail visti gli impegni nella Formula Regional Europe.

Ferdinand Habsburg, infortunato in un crash durante un test, compare regolarmente nell'entry list della 24h di Spa a bordo dell'auto #35 con Charles Milesi e Paul-Loup Chatin. L'ex campione dell'European Le Mans Series è stato rimpiazzato in Italia da Jules Gounon.

Luca Pellegrini