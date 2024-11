Moto2 e Moto3: ecco i nomi confermati per la stagione 2025

Con la stagione 2024 di Moto2 e Moto3 ormai alle spalle, è tempo di pensare al prossimo anno e di iniziare a vedere i nomi confermati per entrambe le classi propedeutiche, in vista della tornata del 2025.

Stagione di debutti tra piloti e team in Moto2

Per quanto riguarda la classe Moto2 alcuni nomi erano confermati già da tempo, mentre gli ultimi pezzi del puzzle sono andati al loro posto solo qualche giorno fa, con l'annuncio del duo Izan Guevara - Tony Arbolino in sella alla moto del team Pramac Yamaha, debuttante la prossima stagione.

La “classe di mezzo” vedrà esordire nel 2025 anche sei nuovi piloti, provenienti da retroscena diversi, ma che sono pronti a prendere parte al campionato: primo tra tutti David Alonso, il “Baby Goat” della Moto3 e neo campione del mondo con 14 vittorie in stagione, debutterà in sella alla Kalex del Team Aspar.

Stagione da esordiente anche per Adrián Huertas, che approderà nel mondiale Moto2 dopo la vittoria del mondiale Supersport nel 2024. Correrà sulla Kalex del team Italtrans al fianco di Diogo Moreira, anche lui reduce da una stagione 2024 nel motomondiale ottima, che si è chiusa con un podio nel Solidarity GP di Barcellona.

Salto di classe anche per Daniel Holgado e Collin Veijer, che arriveranno direttamente da una stagione in Moto3 degna di nota e che prenderanno posto rispettivamente nel team Aspar e nel team Red BUlle KTM Ajo.

Moto3 con piloti al debutto e volti noti

All'interno della classe Moto3 nel corso della stagione 2025 si avranno alcuni stravolgimenti, con piloti provenienti dai campionati nazionali pronti a debuttare nel motomondiale, ma rimarranno sulla griglia anche i volti noti della “vecchia guardia”.

Ad approdare a tempo pieno in questa categoria sono Eddie O'Shea, che ha già preso parte alle ultime gare della stagione 2024, e Cormac Buchanan direttamente dal JuniorGP. A fare loro compagnia ci sarà anche Alvaro Carpe, coronato campione della stessa categoria nel corso della tappa di Misano, insieme a Valentin Perrone, anche lui debuttante nel mondiale.

A prendere parte alla loro prima gara di Moto3 saranno anche Maximo Quiles e Ruché Moodley, rispettivamente in sella alla KTm del team Aspar e alla KTM del team BOE Motorsports.

Oltre agli svariati volti nuovi, al via della stagione 2025 ritroveremo in Moto3 anche visi già più conosciti, come quello di Dennis Foggia, che dopo la sua avventura in Moto2 è tornato a prendere parte alla vecchia classe 125cc, firmando un accordo con il team Aspar.

Non ancora del tutto conclusa l'entry list di questa categoria, visti i due nomi mancanti che dovrebbero completare la line-up del team Leopard Racing e del team FleetSafe Honda -Mlav Racing.

