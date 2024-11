Moto2 | Solidarity GP Barcellona, gara: Canet vince su Gonzalez e Moreira

Sotto il sole della Catalogna, la domenica di gare continua a regalare spettacolo (e brividi) anche in Moto2, dove a trionfare nel Solidarity GP di Barcellona è il poleman Aron Canet, alla sua quarta vittoria stagionale, seguito dal connazionale Manuel Gonzalez e dal rookie of the year Diogo Moreira, autore di un gran duello nel finale col neo Campione del Mondo Ai Ogura. Caduto nelle fasi iniziali Celestino Vietti, molto arretrato, invece, Tony Arbolino, solamente quattordicesimo.

Canet vince, ma che brivido nel finale!

In una soleggiata Montmelò, a vincere l'ultima gara stagionale di Moto2 è Aron Canet, che vince un tiratissimo Solidarity GP di Barcellona, confermandosi così secondo in classifica generale. Scattato dalla pole, lo spagnolo non ha trovato il giusto sprint in partenza, ma ha recuperato in fretta, portandosi in testa alla corsa in pochi giri.

Tuttavia, nonostante per gran parte della gara il trionfo sembrasse una formalità visto il vantaggio sui rivali, il drop delle gomme negli ultimi giri ha regalato un finale da brividi, con Canet che ha dovuto stringere i denti per contenere il ritorno di Manuel Gonzalez, abile nel ricucire il gap negli ultimi tre giri, con quest'ultimo che ha poi chiuso a soli 91 millesimi dal vincitore.

Spettacolo anche per la terza posizione, con un incredibile Diogo Moreira che nell'ultimo giro ha saputo sferrare l'attacco decisivo nei confronti del neo-eletto Campione del Mondo Ai Ogura dopo un grand duello negli ultimi giri. Per il brasiliano, oltre al podio, arriva così anche il meritato titolo di Rookie of the Year; per Ogura, invece, una medaglia di legno nell'ultima gara nella classe intermedia.

Arretrato Arbolino, che peccato per Vietti!

A seguire, in quinta posizione troviamo Filip Salac, che precede Sergio Garcia, sesto, e Izan Guevara, settimo. Ottava piazza per Albert Arenas, che precede il connazionale Alonso Lopez, nono. Chiude la top10 Fermin Aldeguer, costretto prima a scontare il long lap penality [comminatogli nell'ultimo GP disputato, ndr], e poi a fare i conti con un drastico calo di prestazione delle gomme, che lo hanno visto scivolare fino in decima posizione.

Più arretrato Tony Arbolino, solamente quattordicesimo al termine di una gara difficile, dove non è mai stato realmente in grado di tenere il passo dei primi. Domenica da dimenticare per Celestino Vietti, caduto all'inizio del secondo giro dopo aver innescato una carabola alla staccata della prima curva in cui sono rimasti coinvolti anche Zonta van de Goorbergh (anche lui a terra) e Deniz Oncu (rimasto in pista, ma finito nelle retrovie). Finiti a terra anche Jake Dixon, Jorge Navarro e Roberto Garcia, tutti e tre coinvolti in un incidente (senza conseguenze) nel corso del primo giro in curva 5.

Infine, da segnalare il ventunesimo posto di Stefano Manzi (penalizzato con un long lap) e il ventiseiesimo posto di Andrea Migno, wild card a Montmelò insieme allo Yamaha VR46 Master Camp Team. Venticinquesimo Dennis Foggia ( anche lui penalizzato con un long lap per uno shortcut in curva 2) , che sal 2026 tornerà a correre in Moto3.

Moto2 | I risultati della gara di Montmelò

L'ordine di arrivo della Moto2 | Credits: MotoTiming Live (via mototiming.live)

Giorgia Guarnieri

