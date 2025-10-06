MotoGP | Marc Márquez salterà Phillip Island e Sepang

Arriva la conferma di Ducati in merito alle condizioni di Marc Márquez: il campione del mondo MotoGP, a seguito del contatto con Marco Bezzecchi a Mandalika che gli ha procurato infortuni nella zona della spalla destra, non prenderà parte ai Gran Premi di Australia e Malesia.

Márquez out, le sue condizioni

Non è un infortunio troppo grave quello che ha riportato Marc Márquez nel contatto con Marco Bezzecchi nel primo giro del Gran Premio di Indonesia. Si era inizialmente temuto il peggio per il catalano che, fin dagli attimi immediatamente successivi all'impatto, non ha mosso il braccio destro interessato da ben quattro interventi. Giusto dopo i vari check in circuito, il #93 ha preso il primo volo per tornare in Spagna, dove si è evidenziata una frattura alla base del processo coracoideo e un infortunio ai legamenti della spalla destra. Gli esami clinici hanno successivamente escluso qualsiasi collegamento con gli infortuni che hanno precedentemente messo a repentaglio la carriera del nove volte iridato.

Riposo precauzionale: “Voglio tornare prima della fine dell'anno”

Se c'è una cosa che Marc Márquez ha imparato dal proprio calvario è non avere fretta. Il team medico, condotto da Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, ha preferito optare per un approccio conservativo. La spalla del campione del mondo verrà immobilizzata fino alla guarigione completa, nel frattempo dovrà rimanere a riposo per i Gran Premi di Australia e Malesia che si correranno nelle prossime settimane. Un piccolo prezzo da pagare per una caduta che avrebbe potuto, potenzialmente, imporre un altro grande stop a Márquez. Verranno effettuati dei controlli settimanali per determinare lo stato della guarigione. Il pilota ha dichiarato: “Fortunatamente l'infortunio non è grave, ma è importante rispettare i tempi di recupero. Il mio obiettivo è quello di tornare prima della fine della stagione, ma senza il benestare dei medici. Tutti gli obiettivi miei e del team sono stati raggiunti, quindi posso recuperare al 100% prima di tornare in pista”.

Valentino Aggio

