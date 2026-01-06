Dakar 2026 | Moto, Stage 3: Schaerina timbra la prima vittoria Honda

Dopo un inizio in sordina, Honda risponde presente nell’edizione 2026 della Dakar Moto con il successo di Tosha Schaerina nello Stage 3 di Al Ula da 421 km. Lo spagnolo, alla sua terza vittoria di tappa in carriera, fa dunque un balzo importante nella classifica generale delle due ruote.

Schaerina guida la doppietta Honda, Sanders leader con 1’07’’

Se nel Prologo e nelle prime due tappe si era registrata una netta superiorità delle KTM, tra i canyon di Al Ula sono state le Honda a dimostrarsi più veloci sui sentieri più sabbiosi e difficili per la navigazione. Schaerina, nonostante una caduta senza conseguenze prima del km 167, ha fatto la differenza nella parte centrale, dove ha aumentato il suo vantaggio sui suoi avversari per mettere il suo primo timbro al Rally Dakar di quest’anno e salire al terzo posto nella classifica generale.

Il pilota spagnolo ha condotto l’1-2 della casa alata davanti al suo compagno di squadra Ricky Brabec, distante 2 minuti e 17 secondi e capace a sua volta di fare la differenza nella seconda metà della tappa. Il californiano ha così ridotto ad un minuto e sette secondi nella generale il suo ritardo su Daniel Sanders, con l’australiano della KTM che rimane leader della Dakar grazie ai bonus relativi al suo ruolo di apripista ma soprattutto ad un grande recupero dal km 219 in poi che gli ha consentito di finire sul terzo gradino del podio di giornata, beffando nel finale Luciano Benavides (KTM) e Skyler Howes (Honda).

Canet perde terreno, Docherty continua a vincere in Rally2

L’argentino e l’americano hanno completato la top 5 odierna con grande margine su Ross Branch, che con la sua Hero ha chiuso ad oltre 10 minuti dal vincitore di tappa, mentre dietro di lui il giovane Edgar Canet (KTM) ha fatto molta fatica oggi, perdendo oltre 8 minuti dal leader Sanders e crollando così dal secondo al quarto posto di classifica generale con 8’46’’ di distacco. Ottavo posto per Adrien Van Beveren sulla Honda, mentre il cileno della Hero Ignacio Cornejo Florimo, dopo un’ottima partenza che lo aveva visto al comando nei primi 80 chilometri, ha finito la tappa con 26 minuti di ritardo da Schaerina e l’11° posto in classifica generale.

Per quanto riguarda la categoria Rally2, il sudafricano Michael Docherty (Bas World KTM Team) si è preso la terza vittoria in quattro giorni con il nono tempo complessivo, un risultato che gli ha permesso di allungare la sua leadership in classifica a 3’32’’ su Martim Ventura (Honda), con il portoghese che ha completato la top 10 davanti al suo compagno di squadra Preston Campbell. Da segnalare il ritiro di Tobias Ebster (secondo posto di categoria nella Dakar dello scorso anno) e il 20° posto odierno di Paolo Lucci con la Honda di RSMoto Rally Team, con l’italiano che dopo quattro giornate occupa il 17° posto complessivo in classifica (sesto nella categoria Rally2).

Dakar 2026 | Classifica generale Top 10 dopo Stage 3

Credits: www.dakar.live.worldrallyraidchampionship.com

Stage 4: Al Ula > Al Ula - Marathon (451 km)

Domani si entrerà nel vivo della Dakar 2026 con la prima delle due tappe Marathon che porterà i corridori da Al Ula fino alla città di Ha'il. La prima parte verrà disputata negli spazi aperti delle dune sabbiose che richiederanno comunque grande attenzione per i numerosi saliscendi. Una volta affrontati i primi 451 chilometri cronometrati della Marathon, i piloti saranno attesi da un bivacco in cui non sarà disponibile l'assistenza dei team e nel quale dovranno passare la notte nelle tende con falò e razioni alimentari.

Andrea Mattavelli