MotoGP | GP Portogallo, incidente Bagnaia-Marquez: "Pecco troppo ottimista"

La gara sul tracciato dell'Algarve è stata conquistata da Jorge Martin, portacolori Prima Pramac Racing e attuale leader della classifica mondiale con 60 punti. Ma dal Portogallo tornano con uno “zero” il Campione del Mondo in carica Francesco Bagnaia e Marc Marquez, che oltre all'incidente, hanno faticato a restare attaccati al gruppetto dei migliori avendo accumulato un distacco consistente dai piedi del podio.

Dopo una partenza non troppo buona, o per lo meno come ci aveva fatto vedere in Qatar, Bagnaia ha percorso tutti i passaggi sul traguardo cercando di recuperare sui tre piloti di testa: Martin, Vinales e Bastianini. Se in un primo momento sembrava tutta una tattica per far “respirare” la moto e gestire il consumo delle gomme, si è rivelata invece essere la sua condanna. Il #1 infatti ha in primis dovuto lottare con un velocissimo Acosta, che dalle retrovie è riuscito a risalire posizioni bussando alle spalle dell'italiano. E poi tenere a bada un Marc Marquez affamato di risultato. Proprio a causa della lotta per il quinto posto, entrambi sono stati però costretti al ritiro a seguito di un contatto.

Come è avvenuto lo scontro Bagnaia-Marquez

In occasione del ventitreesimo passaggio il pilota Gresini ha infatti attaccato con una “staccata” molto al limite in curva 5 l'iridato Ducati, che nel tentativo di contro sorpasso ha incrociato la traiettoria portandosi all'interno della curva. Forse distratto o sorpreso, l'otto volte Campione del Mondo si scontra con la carena della Desmosedici ufficiale, facendo così finire al suolo entrambi.

Le parole di Pecco Bagnaia

“Non ci saranno conseguenze in termini di penalità. Per questa situazione si poteva fare poco. Giusto così. Ci mancava che penalizzassero me. Ero partito bene, ma ho sbagliato la linea in curva tre, volevo andare più esterno. Puntavo di passare Enea perchè lo vedevo in difficoltà, ma non ci sono riuscito. Poi ho cominciato a perdere grip al posteriore e quindi non sono riuscito a spingere quanto volevo. E' stato un problema strano perchè sia ieri che in mattinata mi sentivo bene, il feeling era ottimo. Ho riguardato anche i dati delle pressioni gomme ma era tutto apposto. Sicuramente un peccato, c'era il potenziale per stare davanti. Con la caduta non siamo riusciti a capitalizzare niente.”

Marc Marquez: “Pecco troppo ottimista in quel sorpasso”

"Incidente di gara: siamo finiti a terra ed è brutto per entrambi, perché ovviamente non volevamo chiudere a zero punti. Ho aspettato il mio momento, Pecco stava soffrendo molto. Se non lo sorpassavo lì, lo avrei passato al giro successivo. Ha provato a incrociare per riprendersi la posizione, è stato un po' ottimista. Io all’esterno non ho potuto fare molto, ma sono cose che succedono"

Sperando che non si accendino ulteriormente gli animi, l'appuntamento con il Motomondiale torna il weekend del 12-14 aprile sul tracciato del COTA.

Damiano Cavallari