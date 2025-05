FIA F2 | Imola, Feature Race: Dunne vince e vola in testa alla classifica

Visione, strategia e determinazione. Con queste armi, Alexander Dunne ha conquistato il successo nella Feature Race di Imola, valevole per il quarto round stagionale di Formula 2. Il pilota Rodin è stato abile ad approfittare della fase di pit stop, piazzando poi il colpo decisivo nei confronti di Browning ed imporre nel finale un passo insostenibile per gli avversari. Il poleman Dino Beganovic ha completato il podio precedendo Lindblad e il nostro Leonardo Fornaroli, che rimane in piena corsa per il titolo.

Secondo centro stagionale per Dunne

Dopo sette gare, per la prima volta la FIA F2 vede un pilota riuscire a conquistare il proprio secondo successo in stagione. Merito di Alexander Dunne, che a Imola è riuscito a bissare la vittoria ottenuta nella Feature Race di Sakhir, balzando quindi in testa alla classifica provvisoria con 64 punti. Un risultato frutto di una gestione gara perfetta da parte dell'irlandese, che ha guadagnato posizioni preziose nella fase iniziale dei pit stop, rientrando in pista davanti a Beganovic, Lindblad e Fornaroli per poi piazzare subito dopo l'attacco vincente nei confronti di Browning. A fermarlo nemmeno un lieve contatto con Miyata nel finale in fase di sorpasso, sul quale la Direzione Gara ha comunque deciso di non intervenire.

Fornaroli quinto, Beganovic non sfrutta la pole

La situazione in campionato rimane comunque ancora molto equilibrata, con ben quattro piloti nello spazio di 12 punti: tra di essi anche Luke Browning, nuovamente sul podio e ora a -6 dal leader, mentre Richard Verschoor è riuscito parzialmente a rimediare ad un weekend disastroso, risalendo nel finale e chiudendo con un nono posto che comunque non gli ha permesso di difendere la leadership. Buona la prestazione anche da parte del nostro Leonardo Fornaroli: il piacentino ha potuto approfittare allo start dell'assenza di Montoya davanti a sé (rimasto fermo in griglia) per portarsi subito alle spalle del poleman Beganovic. Dopo aver mantenuto la seconda posizione nei giri iniziali, il pilota Invicta non è stato fortunato nel valzer dei pit stop, dovendo evitare il rischio di incorrere nell'unsafe release e quindi perdendo la posizione a vantaggio di Browning, Dunne e Lindblad. Per lui è quindi arrivato un quinto posto sotto la bandiera a scacchi alle spalle di Beganovic e dello stesso pilota Campos, che gli consente di salire a quota 52 punti in classifica in quarta piazza.

Weekend difficile per Minì

Decisamente meno ricco di soddisfazioni è stato invece il weekend di Imola per Gabriele Minì: il siciliano, scattato dalla quindicesima posizione sulla griglia e con mescola più dura, ha provato ad approfittare della fase di neutralizzazione con Safety Car avvenuta nel corso del quindicesimo giro per un contatto tra Villagomez e Meguetounif per rientrare ai box: l'azzardo non ha però pagato, con Minì che nel finale è stato costretto ad effettuare un secondo pit stop che gli ha comunque consentito di siglare il giro più veloce nel finale. Dopo il successo conquistato ieri nella Sprint è arrivato oggi un sesto posto per Jak Crawford, mentre Goethe, Montoya, Verschoor e Meguetounif che hanno completato la zona punti, con quest'ultimo che ha regalato il primo punto della stagione al team Trident. I motori della F2 si riaccenderanno soltanto tra pochi giorni, in occasione del quinto round stagionale in programma nel Principato di Monaco.

Marco Privitera