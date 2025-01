F1 | Alpine: arriva Colapinto, sedile di Doohan già a rischio?

Il Mondiale F1 2025 non è ancora iniziato, eppure abbiamo già un primo annuncio molto importante in casa Alpine. Il team di Enstone ha infatti “soffiato” Franco Colapinto alla Williams, ingaggiando il pilota argentino (con cittadinanza italiana) come pilota di riserva con un accordo pluriennale. Uno scenario che conferma come il titolare Jack Doohan possa essere a rischio sin dalle prime gare della nuova stagione.

Colapinto spera, Doohan trema

L'impatto del 21enne di Buenos Aires nel mondo della Formula 1 non è stato affatto trascurabile. Impegnato originariamente nel campionato FIA F2, nel corso del 2024 Colapinto ha debuttato in F1 con la Williams rimpiazzando Logan Sargeant dal GP Italia in poi, adattandosi velocemente al passaggio di categoria. I suoi buoni risultati quali l'ottavo posto di Baku e il decimo di Austin hanno fatto però il paio con gli errori di inesperienza commessi dal giovane sudamericano, con gli incidenti in Brasile e Las Vegas che hanno fatto sgonfiare la bolla mediatica creatasi attorno a lui.

Anche Hirakawa tra i piloti Alpine

Senza un sedile in Williams per disputare il Mondiale 2025, Colapinto è rimasto comunque nei radar delle scuderie rivali, tra cui la stessa Alpine di Flavio Briatore, che si è assicurata le sue prestazioni per il futuro. Il suo ruolo, secondo il comunicato stampa diramato dalla scuderia transalpina, lo vedrà presenziare nei box in alcuni Gran Premi e lavorare al simulatore, nonché provare in pista le precedenti monoposto Alpine insieme a Paul Aron e Ryo Hirakawa, annunciato anch'egli nella giornata odierna come pilota di riserva del team gestito da Oliver Oakes.

Il punto focale di questa mossa riguarda però la posizione del nuovo pilota titolare della scuderia, ovvero Jack Doohan. Il figlio d'arte australiano è stato promosso da Alpine per il 2025 dopo il mancato accordo con Carlos Sainz, in una mossa che ha assunto fin da subito i contorni di un “panic buy” da parte dei vertici Alpine. Con le ultime voci che parlavano di un contratto valido solo per le prime gare della stagione, Doohan dovrà dimostrare fin da subito di essere all'altezza della F1, altrimenti rischierà di perdere il sedile a favore di un Colapinto che gode soprattutto dei tanti sponsor provenienti dall'Argentina.

Credits: Williams Racing / X.com

Le dichiarazioni

La fiducia nei confronti di Colapinto è evidenziata anche nelle parole di Flavio Briatore rilasciate nel comunicato stampa:

Siamo molto lieti di aver raggiunto un accordo con Williams Racing per Franco Colapinto. Franco è chiaramente uno dei giovani talenti migliori del motorsport ad ora ed è chiaro a tutti che la sua apparizione in F1 nell'anno passato abbia colto molti di sorpresa, me incluso, con performance che sono stati impressionanti per un pilota rookie. Abbiamo un occhio rivolto al futuro e la sua firma significa il nostro grande roster di giovani piloti con cui possiamo lavorare per portare il team al successo nel futuro.

Chi non nasconde la soddisfazione per tale annuncio è proprio Franco Colapinto, con l'argentino che ha voluto salutare così la Williams:

Prima di tutto voglio ringraziare la Williams per tutto il supporto che mi hanno dato dal momento che mi sono unito alla Academy fino alla mia ultima gara ad Abu Dhabi. Hanno trasformato il mio sogno di correre in Formula 1 in realtà e sarò sempre grato per questo. Ora comincia un nuovo capitolo ed è un onore per me affrontare questa sfida con Alpine. Un enorme ringraziamento va a Luca (de Meo), Flavio (Briatore) e Oliver (Oakes) per aver creduto in me e per avermi accolto a braccia aperte. Non vedo l'ora di cominciare questo viaggio e vedere dove ci porterà. Un grazie va anche a tutti i miei sponsors e partners che sono stati al mio fianco nel 2024, il vostro supporto ha reso tutto ciò possibile. E a tutti i miei incredibili fan dall'Argentina: “Muchas gracias”! La vostra passione e il vostro tifo significano molto per me. Puntiamo a traguardi ancora più importanti per il 2025 e oltre.

Andrea Mattavelli