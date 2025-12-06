F1 | GP Abu Dhabi, FP3: Russell precede Norris, Hamilton a muro

George Russell ottiene il giro veloce nella terza ed ultima sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi, epilogo del Mondiale F1 2025. Il britannico di Mercedes precede la McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Max Verstappen, rispettivamente a +0.004 ed a +0.124 millesimi.

GP Abu Dhabi, FP3: Norris ancora all'attacco

Lando Norris, dopo aver dominato la giornata di ieri, ha mostrato i muscoli anche nella FP3. Il leader provvisorio del Mondiale è stato scavalcato solamente negli ultimi minuti da George Russell, pilota che potrebbe inserirsi tra i contendenti per il trofeo piloti.

Verstappen insegue alle spalle di Norris. Il #1 di Red Bull si è imposto nei confronti di Fernando Alonso (Aston Martin), Oscar Piastri (McLaren) ed Esteban Ocon (Haas). Il francese ha controllato il compagno di box Oliver Bearman e la Ferrari #16 di Charles Leclerc.

Nono posto per Andrea Kimi Antonelli con la seconda Mercedes. L'italiano rischia però una penalità per aver toccando in pit lane la Red Bull di Yuki Tsunoda. Errore della squadra in questo caso che ha segnalato al bolognese in concomitanza del passaggio del rivale.

Anche il compagno di box di Max Verstappen rischia in ogni caso una sanzione: protagonista di un ‘impeding’ con la McLaren di Lando Norris durante il terzo settore.

Menzione finale per la Williams di Alex Albon che chiude la Top10. Lontani tutti gli altri, attardate le due Alpine e le due Racing Bulls oltre alle Kick Sauber.

Hamilton a muro, alle 15.00 le qualifiche

L'ultimo turno di prove libere della stagione 2025 è stato segnato da una red flag a 30 minuti dalla fine in seguito ad un incidente nel secondo settore da parte di Lewis Hamilton.

Il pluricampione del mondo ha sbattuto con la propria Ferrari #44, l'auto è stata danneggiata principalmente nella zona anteriore destra. Il britannico dovrebbe disputare regolarmente le qualifiche in programma alle 15.00 italiane.

Cresce quindi l'attesa per la lotta alla pole in vista del GP Abu Dhabi di domani che scatterà invece alle 14.00 (alle 17.00 locali).

