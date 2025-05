ELMS | Inizia il week-end della 4h Le Castellet

Scatta ufficialmente a Le Castellet il secondo round dell'European Le Mans Series 2025. Matteo Cairoli è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere, il comasco ha letteralmente dominato la scena al volante dell'Oreca 07 Gibson LMP2 #9 schierata da Iron Lynx - Proton.

Un solo uomo al comando nella FP1

L'ex vincitore della 24h del Nurburgring ha fatto la differenza nel primo turno ufficiale del week-end confermando quanto di positivo fatto nei test di ieri. Il #9 di Iron Lynx - Proton ha inflitto otto decimi alla concorrenza battendo Pietro Fittipaldi (Vector Sport #10), Luca Ghiotto (Inter Europol Competition #34), Esteban Masson (Panis VDS #48), Nick Yelloly (Inter Europol Competition #43) e Tom Blomqvist (CLX Motorsport #37).

DKR Engineering sorride in LMP2 PRO Am con Laurents Hoor, mentre in LMP3 è da citare l'ottima performance di Adrien Closmenil (CLX Motorsport Ligier JS P325 – Toyota #17), abile a fare la differenza nella FP1 così come nei test di ieri. Stessa storia in LMGT3 per Davide Rigon al volante della Ferrari 296 GT3 #51 AF Corse.

Rovera assente con AF Corse ORECA #83

Alessio Rovera, vincitore con François Perrodo e Mathieu Vaxiviére della 4h Barcellona lo scorso mese in LMP2 PRO Am e della classifica overall, non è presente a Le Castellet per il secondo atto dell’ELMS 2025. Il lombardo cede il posto della propria ORECA 07 Gibson #83 al danese Nicklas Nielsen, titolare Ferrari per il FIA World Endurance Championship e vincitore dell’ultima 24h Le Mans.

Il campione 2024 dell’ELMS in LMP2 PRO AM non potrà presenziare all’appuntamento francese vista la concomitanza con il round di Brands Hatch del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. L’italiano tornerà regolarmente in azione per la 4h Imola, prevista nel primo fine settimana di luglio.

Nell’entry list della 4h Le Castellet è da citare anche la mancanza di Claudio Schiavoni. Il pilota italiano, Bronze Driver presente in pista con Proton Competition Porsche 992 GT3-R #60, è stato spinto a rinunciare all’evento in seguito a dei problemi fisici (sembrerebbe alla schiena) riscontrati dopo i test collettivi di ieri.

Christian Ried, veterano proprietario di Proton Competition, sarà quindi in azione con i confermati Alessio Picariello e Matteo Cressoni. Ricordiamo che il tedesco ha corso le prime due prove del FIA World Endurance Championship con Iron Lynx Mercedes AMG GT3 EVO, sedile che cederà a Martin Berry dalla 6h di Spa-Francorchamps.

Ritorno della ‘Chicane’

A differenza degli ultimi anni, l’ELMS utilizzerà la Chicane presente in mezzo al rettilineo del ‘Mistral’. La categoria ACO si distingue dunque dal GT World Challenge che negli ultimi anni ha sempre usato la versione con tutto il rettilineo presente nel secondo settore di pista, una decisione presa principalmente per ragioni di sicurezza

Nuove gomme per la classe LMP2

Il round nel sud della Francia segna il debutto in pista di una nuova mescola slick per la classe LMP2. Goodyear ha promosso il nuovo pneumatico al fine di migliorare ulteriormente le prestazioni e la durata dei piloti durante le sessioni di gara, la soluzione verrà adottata anche a Le Mans il prossimo giugno per tutte le ORECA 07 Gibson LMP2 che prenderanno parte al round del FIA World Endurance Championship.

Joao Coelho, Responsabile Test e Supporto in Pista di Goodyear, ha commentato in una nota: “Questa nuova specifica è un'evoluzione della nostra attuale mescola slick LMP2. È stato sottoposto a test approfonditi in stretta collaborazione con diversi team LMP2. Questa partnership ci ha permesso di introdurre uno pneumatico che offre standard di prestazioni ancora più elevati e mantiene l'affidabilità necessaria per ogni tipo di evento”.

Ricordiamo che tutte le LMP2 hanno Goodyear nell’Europan Le Mans Series così come le LMGT3. Nel FIA WEC è attesa la nuova mescola più dura a partire dalla 6h di San Paolo, una soluzione che non verrà adottata per il più importante campionato europeo riservato alle GT ed ai prototipi.

Il marchio statunitense fornisce LMP2 (ed LMP2 PRO AM) oltre alle GT nel FIA WEC e nell’ELMS, mentre Michelin è delegata per la classe regina del Mondiale e per la categoria LMP3 della realtà continentale organizzata da ACO.

LiveGP.it ha avuto la possibilità di parlare con alcuni piloti che hanno confermato i pochi cambiamenti rispetto al passato. Da segnalare che alcune squadre presenti in ELMS in LMP2 effettueranno dopo la competizione di domenica alcuni test Goodyear appositamente in vista della 24h Le Mans.

Marta Garcia torna in pista dopo l’incidente in Le Mans Cup

Marta Garcia è regolarmente in pista questo fine settimana in Francia nella Michelin Le Mans Cup al volante della Porsche 992 GT3-R #85 Iron Dames. La spagnola riparte da Le Castellet a poche settimane dal brutto incidente avuto in quel di Barcellona in seguito ad un contatto avuto con la Ferrari 296 GT3 di Eliseo Donno.

La compagna d’auto di Vanina Ickx si prepara per rientrare nello schieramento con il chiaro intento di confermare quanto di positivo mostrato nel circuito di casa.

Luca Pellegrini - Da Le Castellet